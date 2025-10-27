Rosalía y Penélope Cruz, complicidad sin Almodóvar en el último clásico

El pasado domingo, 27 de octubre, la capital de España se convirtió en el epicentro del fútbol nacional e internacional. Madrid ha acogido el primer Clásico de la temporada que enfrentaba al Real Madrid C.F. contra el Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu. Al menos dos fines de semana al mes, las inmediaciones del estadio se convierten en un polvorín y los aficionados se agolpan en las calles Concha Espina, Padre Damián, Rafael Salgado y el mítico Paseo de la Castellana, las cuatro arterias que rodean el enclave.

Además de fans anónimos, muchas personalidades de diferentes ámbitos sociales se reúnen en los palcos donde disfrutan de agradables citas con el deporte con amigos y compañeros. El político Javier Ortega Smith, Álvaro Falcó o los ex futbolista Clarence Seedorf, Luis Figo y Álvaro Arbeloa no se perdieron el encuentro. Pero la presencia de dos figuras muy icónicas del mundo del espectáculo llamó especialmente la atención de los presentes. En una de las zonas VIP muchos asistentes se percataron de que Penélope Cruz y Rosalía veían atentas el partido a la vez que compartían una charla distendida entre risas y confesiones al oído.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.dvine)

Tal y como se puede ver gracias a los videos de algunos internautas, la cantante y la actriz disfrutaron del enfrentamiento de sus respectivos galácticos. Y es que es por todos sabido que la intérprete de Malamente, como buena catalana, es una gran fan del equipo de la ciudad condal. Cruz, por su lado, natural de Alcobendas, lo más probable es que simpatice con el banquillo de Xabi Alonso. Lejos de defender las camisetas de sendos equipos, las dos han optado por lucir total looks de color negro y mantenerse en la neutralidad.

Rosalía y Penélope Cruz en una fiesta. (Foto: redes sociales)

La relación de Rosalía y Penélope Cruz

El vínculo que mantienen se remonta al pasado 2019, cuando coincidieron en las grabaciones de Dolor y gloria, un filme dirigido por el íntimo amigo de Cruz, Pedro Almodóvar. En este proyecto, Rosalía hacía sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación, mientras que una ya más que consolidada Penélope cantaba junto a ella A tu vera a la vez que lavaban ropa en el río. Sin duda, un instante que se ha convertido ya en una de las escenas más míticas y virales de la película del manchego. Una mezcla de talentos que hizo a ambas salir de su zona de confort y enfrentarse a disciplinas que nunca antes habían llevado a cabo. Debido a que fue el director quien unió sus caminos, se ha comenzado ya a cuestionar el motivo por el que él no las ha acompañado en esta quedada.

Penélope Cruz y Rosalía en el rodaje de ‘Dolor y gloria’. (Foto: redes sociales)

Desde el año indicado, la ex pareja de Rauw Alejandro y la hermana de Mónica Cruz han ido construyendo poco a poco una amistad que ya está plenamente afianzada. Prueba de ello es que a lo largo de los año, han compartido planes fuera de los sets de rodaje e incluso Penélope contó con la compositora de LUX —el último álbum de Rosalía y cuyo lanzamiento paralizó la Gran Vía de Madrid— para una de sus fechas más importantes. Durante la fiesta del 50 cumpleaños de la esposa de Javier Bardém en Nueva York, la Motomami fue una de las invitadas de excepción.