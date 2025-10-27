En el palco presidencial y junto a Florentino Pérez. Nuria González acudió el pasado 26 de octubre al Santiago Bernabéu con motivo del Clásico. La socialité no faltó a este cita tan importante para el fútbol español donde saboreó la victoria del Real Madrid frente al Barcelona (2-1), el equipo en el que su marido fallecido, Fernando Fernández-Tapias, tuvo un papel muy importante como socio número 27.408 del club merengue. Además, la empresaria lució un look con un claro guiño a la formación a la que fue a apoyar.

Un día antes del encuentro deportivo, el 25 de octubre, se cumplían dos años del fallecimiento de Fefé. Aunque se desconoce si la empresaria es tan aficionada a este deporte como lo es Terelu Campos, su íntima, Nuria ha querido apoyar al equipo de Florentino Pérez en su último partido. Y es que, su visita en las últimas horas al estadio del Real Madrid ha sido cuanto menos significativa por varios motivos.

Nuria González estuvo presente en el último Clásico de La Liga española en el palco de Florentino Pérez. (Foto: Gtres)

El gesto de Florentino con Nuria González

Fernando Fernández-Tapias -además de ser socio del Madrid desde 1993-, también fue vicepresidente primero del club en dos ocasiones -desde el año 2000 hasta el 2006 y desde el 2009 hasta que perdió la vida-. El empresario siempre estuvo ligado al equipo merengue y ahora su mujer, Nuria González, ha recogido el testigo.

Si por algo se caracteriza la viuda de Fefé es por su discreción frente a los medios. Desde que falleciera su marido, González se ha alejado por completo del foco mediático para centrarse en la familia que formó junto al empresario y en su gran pasión: la moda.

Fernando Fernández-Tapias y Nuria González. (Foto: Gtres)

Aunque no es habitual verla en el estadio del Real Madrid, la íntima de Terelu Campos -a la que considera una hermana-, no ha querido faltar al Real Madrid-Barcelona que se jugó un día después del segundo aniversario de la muerte de su marido. Además, el club merengue le guardó un sillón privilegiado en el estadio. Concretamente en el palco presidencial junto a Florentino Pérez y Joan Laporta. Tampoco faltó a este evento Isabel Díaz Ayuso, que es una férrea aficionada del equipo que entrena Xavi Alonso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo también presente en el palco presidencial junto a Nuria González. (Foto: Gtres)

Para esta ocasión, Nuria ha acudido con un look cuanto menos significativo. El blanco y el azul son dos de los colores que representan al Real Madrid y, aunque no ha vestido con la camiseta de ninguno de los jugadores, ha apostado por estos dos tonos para su outfit. Todo un guiño al club del que su marido fallecido formó parte hasta el final de sus días. Además, también supone toda muestra de agradecimiento a Florentino, que ha querido que Nuria tenga un lugar privilegiado para ver uno de los partidos más importantes de La Liga.