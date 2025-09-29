Nuria González desafía al mal tiempo y reaparece en Sevilla tras las polémicas memorias de Mar Flores

Discreta y apostando por el absoluto silencio. Así ha reaparecido Nuria González tras la publicación de las polémicas memorias de Mar Flores. La viuda de Fernando Fernández Tapias ha elegido la última corrida de la Feria de San Miguel de Sevilla, celebrada en la emblemática Plaza de la Maestranza, para dejarse ver en público en medio del auténtico tsunami mediático que le ha situado en el centro de la noticia recientemente.

Como no podía ser de otra manera, a su llegada, los medios de comunicación no dudaron en preguntarle por la autobiografía de la modelo, así como por la polémica que se ha desatado a raíz de conocerse alguno de los episodios de la vida de la mencionada. No obstante, Nuria, fiel a su carácter reservado y a la prudencia que siempre le ha caracterizado, ha preferido no pronunciarse, reafirmando así su intención de mantenerse en un discreto segundo plano y evitando la polémica y el escándalo. De hecho, en las imágenes trascendidas, tan solo aparece dirigiéndose hacia la puerta del recinto taurino con un paraguas para resguardarse de la lluvia. Y es que su presencia en la Maestranza no estaba vinculada a ninguna polémica que la rodea, sino tan solo al simple plan de disfrutar de una tarde de toros, uno de sus hobbies favoritos.

Nuria González en Sevilla. (Foto: Gtres)

Nuria González no fue la única VIP que quiso asistir a esta corrida. Rocío Martín Berrocal, Miguel Báez Spínola, más conocido como El Litri, su mujer y Cayetano Martínez de Irujo tampoco quisieron perderse esta cita taurina tan sevillana.

Nuria González en la Feria de San Isidro de Madrid. (Foto: Gtres)

Nuria González, en medio de la tormenta mediática

Desde que el pasado 10 de septiembre Mar Flores sacó a la venta el libro de su vida, titulado Mar en calma, los pasos de Nuria González, considerada una de sus enemigas, han sido de los más buscados. Sin embargo, lo cierto es que son pocos los datos que han trascendido al respecto. LOOK pudo saber en primicia que asistió al 60º cumpleaños de Terelu Campos, su íntima amiga. Se sentó en la mesa presidencial acompañada por su hermana Yolanda y la propia cumpleañera, quien quiso tenerla cerca en esta especial velada. Un gesto que no pasó desapercibido y con el que Nuria rompió su particular escondite mediático.

Terelu Campos en su 60º cumpleaños. (Foto: Gtres)

No obstante, lo cierto es que, a diferencia de otros invitados, la empresaria no posó en el photocall, por lo que acudió al evento de la manera más discreta posible. Allí coincidió con Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores, a quien tenía sentado muy cerca, tal y como este periódico confirmó por aquel entonces. No obstante, se desconoce si mantuvieron algún tipo de conversación durante la velada o si, por el contrario, prefirieron ignorarse.