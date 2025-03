«Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer», comienza el himno del Real Madrid, el himno de la «Décima», aunque más que para el equipo blanco parece hecho para su presidente. Florentino Pérez ha hecho historia y la hace cada día, cada temporada, cada vez que piensa en algo y lo hace realidad. Lo mismo que hizo hace ya muchos años a las puertas de su viejo Chamartín.

Su vida antes de la presidencia

El madrileño, más que gato, es madridista. Más que empresario, es merengue. Más que nada, es del Madrid. Siempre lo ha sido y siempre lo será, desde que apenas llegaba al suelo en los asientos de su estadio, hasta que fue él quien diseñó cómo están colocados. Porque no hay otro que lleve más «pegada al corazón» su camiseta, su escudo y haga de su pasión su vida. Una vida que este 8 de marzo está de aniversario por su 78 cumpleaños.

Florentino Pérez nació en 1947. No era una época demasiado buena, más bien decadente en plena la posguerra española. Fue el tercer hijo de Eduardo Pérez del Barrio y de Soledad Rodríguez Pérez y no le faltó de nada. Su padre, visionario, fue el dueño de una conocida y céntrica perfumería. Se encontraba en el número 15 de la calle Hortaleza y su nombre, Droguería Shanghai, en letras clavadas sobre madera, sigue aún allí. En esa tienda, Florentino creció y aprendió lo que era la vida y el trabajo duro. Quien le conoce asegura que siempre fue un chico serio, un buen estudiante, un joven normal que, más que destacar, pasaba desapercibido, aunque eso no le duró demasiado.

La droguería de los padres de Florentino Pérez. (Foto:googlemaps)

Se graduó como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y, a su vez que él prosperaba y crecía, su familia también. Se mudaron de Hortaleza a Chamberí y eso le hizo estar más cerca de su estadio. El mismo que lleva el nombre del que le inspiraría años después y del que adoptaría su método: El Santiago Bernabéu. Florentino siempre fue del Real Madrid, puede que por su padre o que su padre lo fuera por él, pero es socio del equipo blanco desde que tiene 14 años. Siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas, porque él es como ese del que hablan en el clásico himno de 1952, «noble y bélico adalid, caballero del honor».

Su amor por el fútbol siempre estuvo presente, aunque las enseñanzas y vivencias junto a su padre le hicieron darse cuenta de lo importante que es emprender. Tras un periodo de vaivenes y de probar suerte en la política, se dejó llevar por los movimientos de la Transición. Tanto lo hizo que acabó formando parte de UCD y siendo concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Aunque no sólo eso, también formó parte de los Ministerios: el de Industria, el de Transportes y el de Agricultura. Esta andadura política no le duró mucho, pero sí lo suficiente para darse cuenta de lo que de verdad le gustaba.

El primer mandato de Florentino Pérez. (Foto:Gtres)

Su empresa constructora y el Real Madrid

En 1993 puso en marcha la empresa de la que es presidente y consejero ACS, Actividades de Construcciones y Servicios. Un grupo que le adentró en el mundo de la construcción, y que años después le ayudaría para crear su nuevo imperio, o más bien el que preside desde el 2000. Florentino reinventó el Real Madrid y también la ciudad que lo alberga. Trasladó la ciudad deportiva del conjunto blanco a Valdebebas, convirtiéndola en la más grande del mundo. Despejó así el Paseo de la Castellana, dejando paso a las cuatro torres tan icónicas de la capital, pero ¿cómo llegó a la presidencia?

Lo intentó en 1994, pero no lo consiguió. Tuvieron que pasar seis años hasta que cumplió con los requisitos necesarios para optar a las elecciones presidenciales de la casa blanca y ganarlas. Esto lo ha logrado en esa ocasión y en otras cuatro, siendo reelegido en las de 2009, 2013, 2017 y 2021. Este año se volvieron a convocar teniendo que cumplir con unos requisitos que, tras la reforma de los estatutos del club de 2012, son: Ser español, tener la mayoría de edad, llevar al día las cuotas como socio, llevar más de 20 años siéndolo, de forma ininterrumpida, no tener sanciones que le impidan desempeñar cargos directivos, no tener otro cargo en el fútbol y aportar un aval bancario del 15% del presupuesto del club respaldado con el patrimonio personal. Este último es lo que dificulta a los aspirantes a presidente llegar a serlo, pero quién no tiene problema es Florentino que ha vuelto a ser elegido para continuar su mandato hasta 2028.

Florentino Pérez. (Foto:Gtres)

Al igual que su equipo, lucha hasta el final. Florentino Pérez cumple 78 años y, aunque no es famoso por hablar de su vida privada, sí lo es por ser uno de los hombres más reconocidos de Europa en lo que al mundo del deporte se refiere. Hace 25 años que el presidente se hizo con su cargo y entonces todo cambió. Llegó la era Galáctica del Real Madrid, esa de Zinedine Zidane, Ronaldo, Beckham, Iker Casillas, Roberto Carlos, Figo y Raúl. Porque Florentino también «juega en verso». Elevó los fichajes a otro nivel, anotándose tantos con estrellas como Kaká, Cristiano Ronaldo, Benzema o Mbappé, y siguió lo que ya decía el señor Bernabéu: «Si fichas a grandes jugadores, llegarán grandes ingresos y podrás seguir fichando», y eso hizo.

El equipo y el estadio iban creciendo, pero en 2006 todo se frenó. Los malos resultados llevaron a Florentino a dimitir. El poeta Kahlil Gibran dijo: «Si amas algo, déjalo ir porque si regresa, siempre fue tuyo», y Pérez ganó las elecciones a la presidencia en 2009. Volvió mejor, más fuerte, más sabio, pero no más del Madrid. En esta segunda etapa logró trofeos y se convirtió en el presidente de los 65 títulos, consagrándose como el mejor presidente de todos los tiempos. Un título más para su palmarés, donde ya hay siete Champions Leagues, de las 15 que posee el Real Madrid. Copas que se suman a las siete del Mundial de clubes, las tres Copas del Rey, las siete Ligas y las Supercopas, seis de Europa y siete de España.

Florentino Pérez. (Foto:Gtres)

Premios que se suman a sus logros personales. Florentino Pérez no sólo formó parte de una familia numerosa, sino que también creó una. Porque él todo lo hace a lo grande, pero no lo grita y se lo queda para él y los suyos. Entre partidos, reformas y trofeos, se casó. María Ángeles Sandoval fue el amor de su vida, hasta que falleció en 2012, y cuyo apodo cariñoso, «Pitina», dio nombre al yate que se compró Florentino. Lo hizo cuando todavía estaba decidiendo si lo suyo era la política o si seguía con su pasión por el fútbol.

De su amor nacieron tres niños: Eduardo, como su abuelo, Florentino como su padre y María Ángeles, como su madre. Tres chicos que se criaron entre su casa de El Viso y su refugio en Puerto de Santa María. Estos siguieron caminos muy diferentes a los que su padre tomó, pero este no los reclutó para la causa blanca, los dejó libres como una vez hizo con su Real Madrid. Por el que vive y que, tanto como novel, como ya de veterano, «con respeto y emoción», igual siempre ha dicho, dice y dirá «Hala Madrid, y nada más».