Iker Casillas vs. Claudia Bavel: la respuesta de ella a las últimas acusaciones del ex futbolista

Claudia Bavel, ex actriz y actual creadora de contenido para adultos, ha respondido con firmeza al comunicado emitido por Iker Casillas hace escasas 24 horas, en el que el ex futbolista del Real Madrid CF expresaba su malestar por la difusión de detalles de su vida privada. Aunque sin mencionarla directamente, Casillas acusó a Bavel de acudir a programas de televisión para lucrarse a su costa, difundiendo vídeos de mal gusto y permitiendo que personas sin conocimiento alguno lanzaran comentarios y especulaciones sobre su vida, atentando contra su intimidad y honor.

«Es difícil aceptar que, sin ningún tipo de consideración, determinadas personas acudan a programas para hablar de mí, o de mi entorno. Se difunden vídeos de mal gusto y cualquiera, sin ningún conocimiento de causa, se siente con derecho a lanzar comentarios, especulaciones y opiniones de cualquier tipo sobre mi vida personal, con un menosprecio absoluto, atentando contra mi intimidad y mi honor. No todo vale para ganar audiencia, no todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa; a costa de alguien cuya notoriedad se debe únicamente a muchos años de trabajo y constancia; más cuando reitero, he intentado por todos los medios proteger mi intimidad», rezaba el escrito.

En su respuesta, Bavel ha defendido su derecho a compartir sus experiencias y vivencias sin que ello implique un ataque o una vulneración de la intimidad de terceros. La joven ha asegurado que expresar su parte de la historia no es una invasión de privacidad, sino el ejercicio de su derecho a la libre expresión. Además, ha destacado que todo lo que ha compartido públicamente se basa en hechos reales que forman parte de su vida y experiencia personal, enfatizando que no todo vale para «desacreditar a alguien ni para imponer una única versión de la historia».

Claudia Bavel también ha lamentado que la situación haya escalado de esta manera y que se intente convertir su relato en una cuestión de honor o difamación. «Como cualquier persona, tengo derecho a compartir mis experiencias y vivencias sin que ello implique un ataque o una vulneración de la intimidad de terceros. Siempre he sido transparente con mi comunidad y con quienes me siguen, y nunca he buscado perjudicar a nadie con mis palabras», dice uno de los primeros puntos de su comunicado. «Es importante recordar que una relación, del tipo que sea, es una vivencia compartida. Expresar mi parte e la historia no es una invasión de privacidad, sino el ejercicio de mi derecho a la libre expresión», continúa.

El origen de la polémica entre Iker Casillas y Claudia Bavel