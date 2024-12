Todos los detalles de la nueva cita de Iker Casillas y María José Suárez

Iker Casillas y María José Suárez, de nuevo, protagonistas de la crónica social de nuestro país. Si bien hace una semana salió a la luz que habían tenido un encuentro en el que también estuvieron con amigos, ahora, han trascendido más detalles sobre su buena sintonía.

Nueva cita

El que fuera jugador del Real Madrid y la modelo no tuvieron un encuentro fortuito, sino que han tenido más. Este 11 de diciembre ha trascendido que han tenido otra cita que corresponde a un encuentro anterior al que se publicó hace unos días.

Iker Casillas paseando. (Foto: Gtres)

La información que se ha publicado ahora asegura que quedaron a cenar también con otros amigos en un conocido restaurante de Madrid, explica Semana. Desde la mencionada publicación aseguran que ha habido otros encuentros, pero que no existe material gráfico.

María José Suárez en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

Comentario inesperado en la red

Al margen de lo mencionado anteriormente, la buena sintonía es más que evidente. Sin ir más lejos, María José Suárez comentó una publicación de Casillas en Instagram en la que aparecía posando con media sonrisa ante el objetivo de la cámara. «Ojú…», escribió, añadiendo un icono de una bomba.

Publicación de Instagram de Iker Casillas. (Foto: Redes sociales)

La reacción de María José Suárez

Nada más salir el reportaje que protagonizó junto a Iker, María José se pronunció al respecto a través de una videollamada en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. «Es que no he visto ni las fotos ni sé qué ha salido ni nada. Me acaba de llamar Andrea para decirme que estaba mañana en portada, pero no tengo ni idea y hasta que no vea las fotos…», comentó con una sonrisa. Después, desde el plató intentaron averiguar más detalles, pero la modelo insistió en que sólo le quedaba un 2% de batería y que se tenía que ir. Tras esto, volvió a pronunciarse. La presentadora fue captada por las cámaras de Gtres a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde donde puso rumbo a una escapada. «¿Qué, pero cómo que nos estamos conociendo, por favor? ¿Qué tontería es esta de que nos estamos conociendo si nos conocemos desde hace más de 20 años?», comentó.

El comunicado de Iker Casillas

Iker Casillas siempre ha relegado a un segundo plano todo lo relacionado con su esfera personal, sin embargo, cuando salieron las primeras fotografías junto a la que fuera Miss España en 1996 se pronunció a través de un breve comunicado publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter). «Si coincido con María José, nos saludaremos siempre», dijo en un primer momento. «Es más, hasta compartiremos mantel. Son más de 20 años que nos conocemos», añadió.