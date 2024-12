Rocío Osorno vuelve a la primera plana de la actualidad por uno de los temas más controvertidos de su histórico personal. En esta ocasión no tiene nada que ver con la vida presente de su exmarido Coco Robatto sino de su amistad con Iker Casillas, con quien fue relacionada hace ya cuatro años. Unos rumores frente a los que, en su día, se vio obligada a responder desmintiendo un posible romance con el ex guardameta del Real Madrid. Ahora, a punto de dar por finalizado el año 2024, la opinión de la influencer ha sido tomada en cuenta por los medios de comunicación tras publicarse las imágenes de Casillas con María José Suárez disfrutando de una noche cómplice en Madrid.

A pesar de mostrarse muy discreta en todo momento, Rocío no pudo evitar tirar de ironía y sarcasmo frente a los micrófonos de los reporteros al escuchar sus preguntas acerca de esta cuestión. En un principio, la empresaria aseguraba a los medios de comunicación, con toda naturalidad, haber visto el reportaje fotográfico publicado en una de las revistas del papel cuché. Nada más confirmar ese dato, la empresaria sentenciaba la situación con una frase que deja claro que no tiene ningún interés en el presente de Iker y María José, tanto si fueran amigos como si lo suyo fuera a derivar en algo más: “Sí que lo he visto, pero no tengo ni idea”.

Portada de la revista Semana. (Foto: Redes Sociales)

Seguidamente, Rocío se explicaba mejor dejando claro el motivo por el cual no quiere opinar acerca del tema del momento: “Hablo de temas que son de mi incumbencia, evidentemente, no puedo hablar de eso ni te puedo decir nada”. Con excelente educación y sinceridad, Osorno se desmarcaba así de una persona con quien, en el pasado, no fue tan clara, ya que, en su día, al ser preguntada por Iker solo dijo “todo a su debido tiempo”, una frase que hizo especular aún más sobre una amistad cuando menos especial.

La relación de Rocío Osorno con un ex de María José

Ahondando más aún en la vida personal de la influencer, esta no es la primera vez que los caminos íntimos entre Rocío Osorno y María José Suárez se unen frente a la opinión pública. Hace algo más de un año, Rocío hacía pública su gran ilusión junto a Javier Lorenzana, curiosamente expareja de María José Suárez, con quien ahora también se ve relacionada de forma indirecta.

Rocío Osorno a la salida del aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, solo unos meses después de conocerse este romance, la empresaria confirmaba el fin de la misma: y compartía su desencanto personal acerca de la dificultad de las relaciones sentimentales a medida que pasa el tiempo: “Ha sido una experiencia increíble conocernos estos meses, pero finalmente no ha podido ser. Supongo que conforme vamos creciendo y madurando, a priori puede parecer que las relaciones son más fáciles, pero tengo la gran convicción de que no es así”, aseguraba.

Casillas y Suárez: un extraño desmentido y un cambio de opinión

Así las cosas, y sin mucho más que añadir por parte de Rocío, lo cierto es que la situación real entre María José e Iker, a pesar de sus respectivos desmentidos, sigue siendo un controvertido misterio por un curioso detalle que a muchos no les ha pasado desapercibido y que ha sido calificado como pillada a la Miss.

María José Suárez en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

María José Suárez cambiaba su discurso sobre Iker en menos de 24 horas tras hablar con el exmarido de Sara Carbonero. Si en un principio, Suárez aseguraba en el programa Y Ahora Sonsoles estar “conociendo a Iker”, la modelo daba un giro de 180º grados a su primera reacción, uniéndose al discurso de Casillas, bloqueando un romance con él y asegurando que ambos son amigos desde hace 20 años. ¿Por qué cambió María José de opinión? ¿Se están conociendo o son amigos desde hace dos décadas?… Lo que es una realidad es que María José ha cambiado sorprendentemente su discurso desde que Iker se haya mostrado “fuera de sus casillas”.