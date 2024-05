El diputado andaluz por VOX, Coco Robatto, se ha convertido en protagonista de la crónica social de nuestro país-y de otra índole-, este jueves, por su ruptura con Bárbara Lobato tras poco más de dos años de relación. Y es que esta llega salpicada por la polémica luego de que la propia Bárbara, haya hecho públicos los motivos de esta decisión, a través de su perfil de Instagram, donde reúne a cerca de doce mil seguidores. Lobato ha lanzado un contundente mensaje sobre «la doble vida» de Coco, con el que ha dejado claro que su noviazgo con él ha terminado definitivamente, y que «no hay vuelta atrás».

«Tras dos años de relación, uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una doble vida», ha escrito. La joven ha asegurado que el político de VOX habría mantenido una relación paralela a su noviazgo oficial con una mujer cuya identidad no ha trascendido, por el momento. «Voy a hacer lo que me gustaría que me hicieran si yo estuviera en el lugar de esa otra persona. No tengo ni tiempo ni ganas de odiar a nadie. Ni hay maldad en estos stories, y por eso voy a dar el mínimo posible de detalles», señala. «Me ocultaba en redes para ‘protegerme’, pero tiene a la vez una relación estable desde hace meses con otra chica. Ella no sabe de mi existencia, al igual que yo no sabía de la de ella», ha añadido.

Publicación, en redes sociales, de la ex novia de Coco Robatto. (Instagram/@barbara_lobato)

«Repito, no tengo ganas ni tiempo para odiar a nadie. Me han robado dos años de mi vida y ahora hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subo esto para que le llegue a ella, que es lo mínimo que puedo hacer. Por empatía, de mujer a mujer. Espero que con esto no queden dudas y si alguien las tiene, antes de inventar, puede preguntarme», ha zanjado Bárbara. Por el momento, el diputado por Granada en el Congreso no se ha pronunciado al respecto de su ruptura, ni tampoco sobre las duras declaraciones que ha hecho su ya ex pareja sentimental.

Hasta hoy, la información conocida sobre la vida privada y sentimental de Jacobo González-Robatto -su nombre de pila-, se resumía en su fallido matrimonio con la influencer Rocío Osorno durante un año y medio. Ambos se conocieron en 2016, durante un viaje a Marruecos para participar en el Rally Sayyes, un acto benéfico en el país vecino. La influencer lo hizo en calidad de invitada, mientras que Coco era uno de los embajadores del evento. Durante su unión, la pareja formó una familia con dos hijos, Jacobo y Luis. Recientemente, tras la noticia de la ruptura de su ex marido, Rocío Osorno ha compartido un mensaje en sus historias de Instagram: «Antes de que se me involucre (porque ya está sucediendo), quiero aclarar que no soy la tercera persona en esta situación. Salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar».