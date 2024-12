María José Suárez rompe su silencio sobre sus imágenes con Iker Casillas

María José Suárez ha decidido romper su silencio y aclarar las especulaciones que han surgido a raíz de sus imágenes junto al ex futbolista Iker Casillas. En las fotografías, que rápidamente han copado numerosos titulares en la crónica social de nuestro país tras su publicación, ambos aparecen en actitud muy cómplice y cariñosa y han desatado una ola de rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos. Sin embargo, Suárez ha querido dejar claro que no hay ningún romance entre ellos y que el encuentro que se capta es fruto de una coincidencia y de una reunión amistosa.

La modelo y presentadora de televisión ha sido captada por las cámaras de Gtres a su llegada el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde donde ha puesto rumbo a una escapada de varios días con su hijo fruto del matrimonio con su ex marido Jordi Nieto. Un viaje que ha confesado le «hace muchísima ilusión». A

unque en un principio se ha mostrado reticente con la presencia de los medios y las preguntas de los reportes allí congregados, finalmente ha dado un paso al frente y, haciendo gala de su humor y firmeza para con este tipo de asuntos, ha aclarado la situación. «¿Qué, pero cómo que nos estamos conociendo, por favor? ¿Qué tontería es esta de que nos estamos conociendo si nos conocemos desde hace más de 20 años?», ha comenzado diciendo. María José Suárez, cabe destacar aquí, es una de las mejores amigas de Eva González, quien mantuvo a su vez una relación entre 2005 y 2008 con Iker Casillas.

María José Suárez en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que María José ha sido rotunda al desmentir las declaraciones que se le han atribuido sobre Iker Casillas, asegurando que no ha dicho las palabras que se le han citado. «Yo no he dicho eso, que nos estamos conociendo. Eso es mentira», ha indicado con firmeza. Además, la modelo ha continuado negando que haya expresado estar abierta a dejar que la relación con Casillas evolucione de forma más cercana. «No, es que no he dicho eso, no lo he dicho en ningún momento», ha añadido tajantemente, zanjando el tema y aclarando que cualquier rumor sobre una posible relación está completamente «fuera de lugar».

No era el primer encuentro entre Iker Casillas y María José Suárez