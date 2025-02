Sale a la luz el romance secreto entre Iker Casillas y una famosísima actriz

Iker Casillas se ha colocado en el foco mediático tras la entrevista en televisión a Claudia Bavel, modelo de la plataforma OnlyFans, que aseguraba haber mantenido relaciones con el madrileño. La joven mostró sus conversaciones vía Whatsapp con el ex guardameta del Real Madrid para respaldar así su versión, y los mensajes que intercambiaron no dejaban lugar a dudas. Este mismo lunes Belén Esteban añadía más leña al fuego al desvelar que Casillas había mantenido una relación con una famosa actriz española. Así lo explicaba en su programa Ni que fuéramos en la tarde de ayer: «Siempre tenían que ir de escondite, escondite» para mantener en secreto una historia «intermitente» que se prolongó «más de un año».

Lara Dibildos. (Foto: Gtres)

Su compañero de plató, Kiko Matamoros, respaldaba la información de Belén: «No hacían una vida pública en la calle ni de coña, porque no querían que se supiera. No les interesaba. Si se hubiera sabido, se habría acabado», explicaba el colaborador señalando que Iker debe mucho a su ex mujer: «Durante el matrimonio de Sara Carbonero, este señor tiene un montón de historias. Si no fuera por Sara Carbonero, este señor se hubiera llevado unos palos…». La relación clandestina fue con la presentadora Lara Dibildos, aunque se desconoce el momento en el que se produjeron los encuentros.

Iker Casillas. (Foto: Gtres)

Terelu Campos quiso saber si la relación entre Iker Casillas y Lara Dibildos tuvo lugar durante el matrimonio del ex guardameta con la periodista, y Matamoros respondió sin dudar: «Sí, sí. Estado con Sara». Carbonero siempre ha intentado mantener su vida privada lejos del foco mediático y nunca ha hablado mal del padre de sus hijos. A día de hoy, la ex pareja tiene buena relación y se guardan respeto mutuo, aunque cada uno tiene su vida. En marzo de 2021 anunciaban su divorcio en redes sociales.

Iker Casillas y Sara Carbonero. (Foto: Gtres)

«Tanto Iker como yo, nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy, nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

«Hoy, nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo. Con estas palabras pedimos que por favor se respete nuestra intimidad en este momento de cambio. Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por vuestra comprensión», explicaban en una publicación de Instagram con una imagen de los dos.