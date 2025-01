De Sara Carbonero a Lara Álvarez: los mejores looks de los Premios Next Generation

Con motivo de intentar unir el deporte con la comunicación y la moda, una conocida revista internacional ha organizado la primera edición de los Premios Next Generation. Se trata de un acto celebrado en WAH Show (uno de los pabellones de IFEMA Madrid) y cuyo objetivo es reconocer a jóvenes talentos de nuestro país con premios en los que destaquen ejemplos de superación, liderazgo o motivación. Y es que, tal y como reza el propio comunicado del acto, estos galardones «tienen mucho que decir al mundo». Al inicio del evento, como no podía ser de otra manera, numerosos rostros conocidos posaron en la alfombra roja con looks espectaculares que llamaron la atención de todos los presentes.

Sara Carbonero fue una de las invitadas más destacadas. Acudió para entregar el Premio Superación al atleta con parálisis cerebral, Álex Roca, pero su outfit consiguió cautivar a propios y extraños. Para la ocasión, lució una falda larga satinada con una breve abertura lateral de color gris, combinada con una blazer del mismo tono y un jersey de canalé.

Sara Carbonero en los Premios Next Generation de Men’s Health. (Foto: Gtres)

Lara Álvarez también optó por un look formado por una falda larga de satén, aunque, en su caso, era de un color verde oscuro. La conjuntó con una camisa abierta del mismo tono atada con un nudo y un top negro de cuero.

Lara Álvarez en los Premios Next Generation de Men’s Health. (Foto: Gtres)

Laura Escanes fue una de las más atrevidas de la noche. Lució un vestido largo en tonos marrones y dorados, con un tejido semitransparente que cubría la parte superior con un sujetador de pedrería brillante con tirantes finos y una falda con el mismo drapeado de lentejuelas.

Laura Escanes en los Premios Next Generation de Men’s Health. (Foto: Gtres)

Anita Matamoros eligió un outfit total black mucho más sofisticado. Al igual que sus compañeras, se enfundó en una falda larga con una gran abertura lateral que quiso combinar con una blazer oversize abotonada y unas joyas de color plateado.

Ana Matamoros en los Premios Next Generation de Men’s Health. (Foto: Gtres)

Marta Díaz es una de las influencers más reconocidas de nuestro país y para posar en la alfombra roja de los Premios Next Generation escogió un vestido largo satinado con un escote tipo halter y un pequeño lazo en la parte central. En el abdomen contaba con unos detalles florales de encaje que aportaban un toque elegante y delicado.

Marta Díaz en los Premios Next Generation de Men’s Health. (Foto: Gtres)

Sandra Barneda fue fiel a su estilismo habitual y lució un traje rojo de dos piezas formado por unos pantalones de talle alto y una blazer del mismo tono. Como complemento, eligió una blusa con diseños amarillos, blancos, grises y marrones que aportaban un toque de distinción al look.

Sandra Barneda en los Premios Next Generation de Men’s Health. (Foto: Gtres)

Cristina Boscá, Paula Gonu, Jonan Wiergo, Juan Betancourt, Roberto Leal, Marta Verona, Nieves Bolos, Saul Craviotto o Iera Paperlight fueron otras de las personalidades que también estuvieron presentes en la primera edición de estos premios organizados por Men’s Health.