El invierno está a punto de finalizar, y qué mejor manera de dar la bienvenida a la primavera que con unos looks adaptados a las subida de temperatura propia de la fecha. Y es que, teniendo en cuenta que cada vez el calor llama más a la puerta, va siendo hora de dejar atrás las chaquetas, los abrigos y los jerséis para dar paso a prendas más coloridas y veraniegas, sobre todo sabiendo que el mes de abril da pistoletazo de salida a la época, por excelencia, de celebración de eventos como bautizos, bodas y comuniones. Una serie de actos en los que puedes tomar nota de algunas de las creadoras de contenido más destacadas del panorama nacional para decantarte por un atuendo idóneo para tu cita especial.

Este es el caso de Anita Matamoros. Si de algo no hay duda, es de que la hija de Kiko es una fiel seguidora de las firmas españolas, motivo por el que recientemente, por el cumpleaños de Mery Turiel, se decantaba por un dos piezas de Celia B con volantes y una gran variedad de colores por el que sus casi 700 mil seguidores le preguntaran. Se trata de un diseño de lo más divertido y brillante con el que la influencer tuvo oportunidad de reflejar su extrovertida personalidad en una velada en la que estuvo acompañada por otros grandes rostros conocidos del universo 2.0, todos ellos ciñéndose a un dress code al más puro estilo Harry Styles.

El vestido escogido por la hermana de Laura Matamoros es nada más y nada menos que un conjunto metalizado de dos piezas de la colección Resort 23 de Celia B, compuesto por el top Onyx, ajustado al cuerpo para terminar con un maxi volante en la cintura y flores en el pecho; y una falda midi formada por cuatro maxi volantes en diferentes volantes que combinan a la perfección con los de la parte superior. Una elección tan arriesgada como favorecedora para la joven, que quiso añadir un extra de glamour a su look al combinarlo con unas botas altas en color dorado y un abrigo largo negro para así combatir el frío de la capital en el mes de enero. Un accesorio del que cualquier cliente no tendría que hacer uso si utiliza el conjunto en una época más primaveral o veraniega.

No obstante, cabe destacar que Anita no es la única celebrity que no ha podido resistirse a los encantos de la firma mencionada made in Spain. Sus diseños han conseguido traspasar fronteras hasta el punto de llegar a Netflix y cautivar a los fans de Sex Education, una de las series adolescentes con mayor audiencia de la plataforma de entretenimiento; además de estar presente en la grabación conocida en España como Yo Nunca, consolidándose así como una de las marcas del momento al estar presente en la cabecera de la hija de Makoke.