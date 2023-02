Esta es la razón por la que los influencers van a los Premios Goya

A los Premios Goya asisten un año más los principales influencers de nuestro país y lo hacen por una poderosa razón que no ha dejado indiferente a nadie. La gala por excelencia de la cultura española se ha convertido en todo un acontecimiento para el público en general y también para los influencers. Actores, actrices y estos triunfadores en redes sociales, pisan la alfombra roja. Para salir al paso de las críticas que los sitúan en esta gala han manifestado su opinión de forma contundente, dando lugar a la razón que los llevará a entender por qué los influencers van a los Premios Goya.

Los Premios Goya se han convertido en todo un acontecimiento para los expertos en el cine y también en las redes sociales. No solo los vinculados a las películas que se llevan premios van a este acto. Los influencers más importantes de nuestro país también reciben la invitación y van a los Premios como si fueran parte de este arte.

Paula Ordovás ha sido la influencer que ha respondido con contundencia a la pregunta de porqué profesionales como ella acuden a la gala de los Premios Goya. La respuesta no ha dejado indiferente a nadie, ha revelado la razón por la que ella y otras más influencers acuden a esta gala.

Ordavás ha dicho en sus redes sociales: “Y me preguntáis cada año después de 7 ediciones asistiendo a la gran fiesta del cine español, por qué acudo a los Goya si no soy actriz. La verdad que me cansa este debate. Asisto por una razón muy sencilla: apoyar el cine de mi país. Orgullosa como española de poder estar presente y dar voz a esta gala. De preparar un diseño a la altura de esta celebración. Hecho con mucha dedicación y mimo”.

El apoyo total al cine es la razón de esta asistencia. Los influencers aportan millones de seguidores que ven como las personas a las que admiran llegan a la alfombra roja. No es solo para ver vestidos o trajes, sino también para aportar su granito de arena a un arte que necesita el apoyo de todos.

El cine español vive su mejor momento y lo hace de la mano de actores, actrices e influencers que viven este día como la fiesta grande de la cultura española.