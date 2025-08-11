La fragilidad de la situación de los jóvenes españoles cada día es más evidente en cuanto al acceso a la vivienda y la posibilidad de emancipación. El motivo es que un 45% de los jóvenes españoles de hasta 31 años vive aún con sus padres, mientras que sólo el 55% restante ha logrado emanciparse.

Por otro lado, a pesar de que los jóvenes logren emanciparse, una gran mayoría lo tiene que hacer con el apoyo económico de sus progenitores o familiares.

De esta forma, alcanzar la independencia residencial «no implica necesariamente estabilidad económica», ya que dentro del grupo de jóvenes emancipados, el 26,3% recibe ayuda de sus progenitores, el 7,6% de otros familiares y el 4,4% de personas cercanas no familiares, según los datos recogidos en el IV Observatorio Cofidis de Economía Sostenible en el Hogar 2025.

En concreto, más del 38% de los encuestados sigue necesitando apoyo económico externo, lo que refleja la «fragilidad» de las condiciones de vida de los jóvenes españoles «incluso fuera del hogar familiar».

Ante esta situación hay que tener en cuenta que los jóvenes españoles han perdido un 10% de su renta desde 2008 y, pese a esta caída, deben dedicar la mitad de lo que cobran al mes a pagar el alquiler, según alertan el Consejo General de Economistas (CGE) y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Las crisis económicas que ha sufrido España y la evolución general del contexto del país han perjudicado de forma especial a los jóvenes, sobre todo si se les compara con el resto de segmentos de población.

La difícil emancipación de los jóvenes en España

Otra de las dificultades de la emancipación es la imposibilidad de los jóvenes para ahorrar. Así, en cuanto al ahorro, el análisis destaca que las dificultades «también son notables», puesto que un 19,6% del total de jóvenes no consigue ahorrar nada a final de mes, y entre quienes logran hacerlo, un 32,9% ahorra menos del 10% de sus ingresos, un 38% entre el 10% y el 30%, y apenas un 19,3% supera el 30%.

Esta «limitada» capacidad de ahorro se traduce en una «baja resiliencia financiera», según Cofidis. En ese sentido, el estudio revela que el 42,3% de los jóvenes emancipados no podría hacer frente a un gasto imprevisto de 10.000 euros y un 31,3% adicional no lograría afrontar siquiera un gasto de 5.000 euros.

Un alto nivel de vulnerabilidad económica