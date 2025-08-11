Lamine Yamal y Nicki Nicole alimentan los rumores de romance: un fondo de pantalla y una camiseta lo dicen todo

Lamine Yamal y Nicki Nicole siguen dando mucho que hablar en medios de comunicación y en redes sociales. Y es que ambos han alimentado los rumores de romance con un fondo de pantalla y una camiseta que lo dicen todo. El jugador del Barcelona y la famosa cantante llevarían varias semanas juntos, según varias informaciones que aparcieron hace unos días. Pero lo que más está dando que hablar es lo ocurrido en el Trofeo Joan Gamper, con señales inequívocas de que son más que amigos.

La artista presenció el partido desde el palco con personas cercanas al flamante número 10 del Barcelona, que volvió a lucirse sobre el terreno de juego. Por si fuera poco, llevaba puesta una camiseta del equipo azulgrana con el dorsal y el nombre de Lamine Yamal. Está claro que Nicki Nicole no pretende esconderse después de eso. Pero tampoco lo hace el joven futbolista de 18 años, al que se le ha visto su teléfono móvil con un fondo de pantalla de ella, muestra más que evidente de que están iniciando una relación.

Argentinian singer Nicki Nicole is at the Joan Gamper wearing Lamine Yamal’s shirt. Lamine was also seen to have Nicki Nicole as wallpaper on his iPhone. 👀 pic.twitter.com/akWvjwLoeX — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 10, 2025

Todo comenzó cuando el periodista Javier de Hoyos, experto en el mundo del corazón y la farándula, desveló que el futbolista del Barça tendría un romance con la artista de 24 años, seis más que él. A través de su cuenta de TikTok, el reportero reveló que ambos habrían sido vistos besándose en una discoteca de playa días después de la polémica fiesta privada que organizó Lamine Yamal para celebrar la mayoría de edad.

«Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información», explicaba el periodista y añadió que, «me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de Lamine no se liaron, aunque sí que hubo mucho tonteo». El momento clave habría ocurrido el 24 de julio, cuando Lamine y Nicki acudieron juntos a una discoteca junto al mar. «Fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4 de la madrugada», señala Javi de Hoyos. Curiosamente, ese mismo día Lamine Yamal publicó en sus redes una imagen con una marca de labios en la mejilla, que en su momento atribuyó públicamente a su madre.

Sin embargo, el periodista lanzó una especulación en tono de broma: «La misma fecha en la que Lamine publicó esta foto, que en su día me dijo él que ese beso era de su madre, igual quería decirme de su ‘mamá’ Nicole». Por si fuera poco, el reportrero pedía a Nicki Nicole alguna señal si quería confirmar el romance, por ejemplo guiñar un ojo en redes, y la cantante subió poco después un post con la canción The boy is Mine (El chico es mío) guiñando el ojo izquierdo… Eso, unido a la presencia en el Joan Gamper con su camiseta y al fondo de pantalla de Lamine, deja claro que están juntos.