Laura Escanes revela cuánto dinero ha ganado por presentar las campanadas en TV3

Por segundo año consecutivo, Laura Escanes ha presentado las campanadas en TV3 junto a su compañero y amigo, Miki Nuñez. En esta ocasión, la pareja se tomó las doce uvas desde Montjuic, uno de los lugares más turísticos y conocidos de la ciudad de Barcelona. Durante la emisión, ambos protagonizaron diferentes momentos muy emotivos que reflejaron a la perfección la complicidad que existe entre ellos, como la interpretación en directo que realizaron de la canción Serem més forts, un tema que ha sido muy comentado en los últimos días. Ha pasado una semana desde entonces, y uno de los aspectos que todavía no había salido a la luz era el sueldo que habían cobrado por retransmitir las campanadas, algo que la creadora de contenido ha querido desvelar en una de sus últimas intervenciones en la red.

«Es una televisión pública, no me paga mucho dinero», comenzaba a decir desde uno de sus directos de Instagram. «Unos 5.000 euros», añadía. Esta misma cantidad sería la que habría cobrado Miki, la cual, según explicó Escanes, puede verse modificada en función del caché y la experiencia que sustente la persona encargada de presentar las campanadas.

Este sueldo es similar al que la propia Laura reconoció recibir por sus publicaciones en Instagram. Y es que cabe recordar que durante una entrevista que concedió al programa Días de tele, confesó a Julia Otero que cobraba unos 5.000 euros por post. No obstante, aunque el dinero que gana con las campanadas no es algo desorbitado (teniendo en cuenta sus sueldos habituales), Laura se ha encargado de reiterar en más de una ocasión la ilusión con la que enfrenta siempre este proyecto televisivo. «Es una de las experiencias más mágicas del año», escribía en su perfil de Instagram.

Por otro lado, Escanes también ha aprovechado el universo 2.0 para dedicar unas emotivas palabras a su compañero Miki: «La gente no sabe la suerte que tenemos los que trabajamos contigo. Haces todo muy fácil. Mucho. Me traes calma en mis momentos más nerviosos y eres capaz de hacerme sonreír cuando por dentro pienso que no puedo hacerlo», expresaba. «Tener gente alrededor así es muy importante. Te admiro, eres un regalito», concluía.

Apostar de nuevo por Miki y Laura para las campanadas ha sido todo un acierto para TV3. Y los datos de audiencia que consiguieron son una gran prueba de ello. Y es que, a pesar de tratarse de una cadena autonómica, firmaron un 32,2% de la cuota de pantalla en la comunidad. Si tenemos en cuenta estas cifras en la televisión estatal, el share de TV3 fue de 5,1%.