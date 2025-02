Laura Escanes responde a los ataques de Kiko Matamoros y Marta López: "A lo mejor no están tan bien"

Después de su mediática relación con Risto Mejide, Laura Escanes siempre ha sido clara: la diferencia de edad entre las parejas importa. En unas recientes declaraciones ofrecidas en un conocido podcast, comentó que, según su experiencia, «no se está en el mismo momento vital» y que, al final, «se tiene que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja». Esto, en su caso, no le hizo feliz, pero hay quienes opinan completamente distinto. De hecho, sus palabras han llegado a molestar al matrimonio formado por Kiko Matamoros y Marta López Álamo, quienes se llevan 40 años de diferencia.

La modelo aseguró que «el momento vital no es proporcional a la edad» y que considera que «hay personas que son más maduras que otras y tienen las cosas más claras». «No escupas porque te cae encima», sentenciaba. Al mismo tiempo, Kiko Matamoros fue más tajante y comentó directamente sobre el pasado sentimental de la influencer: «Le duró menos Álvaro de Luna que Risto Mejide. Entonces, a lo mejor el problema es otro. […] A lo mejor mientras Risto escribía su novela, a ella lo que le hubiera gustado es jugar al scalextric», concluía.

Tras las palabras del matrimonio mencionado, en el podcast Prohibido solteros, Laura Escanes ha querido responder a las críticas que ha recibido por su parte desde el photocall de los premiso Gen Z Awards. «Yo lo he dicho siempre. Yo fui muy feliz hasta que dejé de serlo y no pasa nada. Y la diferencia de edad, pues es complicada. Yo sigo manteniendo mi opinión, que para eso lo he vivido y puedo expresar cómo me siento», comenzaba a decir.

La creadora de contenido aclaraba que sus declaraciones en el podcast El sentido de la birra no iban en absoluto dirigidas a Kiko y Marta y que tan solo se había basado en su propia experiencia. «Evidentemente, hay casos y casos. Pero si se han sentido aludidos, a lo mejor es por algo. No lo sé […] Yo hablo de mi experiencia, igual que ellos pueden hablar fantásticamente bien de la suya. Pero yo hablaba de la mía», manifestaba.

Al conocer que Marta había asegurado que mejor «no escupiera porque podía caerle encima», Laura prefería tomárselo con humor. «Uy, cómo están. A ver si es que no están tan bien en casa […] Yo estoy muy tranquilita. Nada más que añadir», concluía entre risas.

La actual situación sentimental de Laura Escanes

Aprovechando su presencia en los Gen Z Awards, los reporteros quisieron preguntar a Laura sobre su actual vida sentimental. La creadora de contenido aseguraba que, a pesar de los rumores, su relación con Miki Núñez era simplemente laboral, que se llevaban muy bien, pero que tan solo eran amigos. «Yo cuando salen estas noticias es que ya no hago mucho caso, porque si no, no viviría», expresaba, sin entrar en mayores detalles sobre si su corazón estaba ocupado o si, por el contrario, continuaba soltero.