Laura Escanes ha vuelto a ser noticia tras compartir en sus redes sociales, donde suma más de tres millones de seguidores, una reflexión que muchos han interpretado como una indirecta hacia su última ex pareja pública, Álvaro de Luna. La influencer y creadora de contenido se ha sumado a un trend viral de TikTok en el que expresa: «Soy un 10, pero acepté que me llamaras tóxica, insegura, loca y pensaba que el problema lo tenía yo, pero en realidad me habías engañado mil veces, entonces soy tonta». Aunque es cierto que la influencer no menciona nombres, todo apunta al intérprete de Todo contigo, pues su ruptura hace ahora un año, cabe recordar, se produjo en medio de los rumores de posibles infidelidades y de diferencias irreconciliables entre ambos.

Fue en octubre de 2023 cuando Laura Escanes confirmó su ruptura con Álvaro de Luna tras poco más de un año de relación. Lo que parecía una historia de amor idílica, con canciones dedicadas y viajes en el paraíso, llegaba entonces a su fin, y lo cierto es que no precisamente en buenos términos. «En un capítulo del podcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento (…) En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella tomó la decisión de no publicar según qué cosas. Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal… Poco más puedo añadir ahora mismo. Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo», expresó.

Laura Escanes y Álvaro de Luna en la MBFWM. (Foto: Gtres)

Tras su ruptura, la relación entre Laura Escanes y Álvaro de Luna ha estado marcada por momentos de tensión y distanciamiento. El pasado día 8 de noviembre, sin ir más lejos, durante la gala de LOS40 Music Awards en Barcelona, ambos coincidieron públicamente. Laura, al percatarse de la presencia de Álvaro mientras atendía a la prensa, mostró una reacción visible de incomodidad, interrumpiendo su discurso y disculpándose por perder el hilo de la conversación. Posteriormente, declaró que, aunque ambos comparten el ámbito de la comunicación y coinciden en eventos, no busca interactuar con él.

Laura Escanes, en su ‘prime’ profesional

A nivel profesional, Laura Escanes está atravesando una etapa de gran crecimiento. Tras su paso por el mundo de las redes sociales e influencer, ha sabido diversificar su carrera, sumando nuevas facetas a su perfil. Uno de los proyectos más destacados en los que está involucrada es su rol como presentadora en el programa La Travessa, un reality de aventura emitido en la plataforma de televisión pública catalana, 3Cat. La primera temporada fue bien recibida, lo que le ha permitido protagonizar la segunda temporada, consolidándose como una figura emergente en el mundo de la televisión​. Asimismo, Laura Escanes presentará por segundo año consecutivo las campanadas de TV3 junto al ex concursante de Operación Triunfo, Miki Nuñez.

Laura Escanes en Los40 Music Award. (Foto: Gtres)

Además de su faceta televisiva, Laura ha lanzado su propio negocio, un salón de peluquería en Madrid llamado Blondie, que ha tenido un considerable éxito. Este proyecto empresarial le ha permitido adentrarse en el mundo de los negocios, siendo una muestra de su habilidad para gestionar diferentes áreas fuera de las redes sociales​.