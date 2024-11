De la chucho de chilly del menú al ‘perreo’ de Belén Esteban: lo que no se vio de LOS40 Music Awards

Cuando la emisora Los40 Principales anunció que sus ya tradicionales LOS40 Music Awards iban a celebrarse en Barcelona tras varios años haciéndolo en Madrid, lo hicieron sin saber que las bases de la arquitectura moderna de Antonio Gaudí en el suelo del Palau Sant Jordi, iban a pasar desapercidibas para los allí presentes -17.000 personas-, pues en su mayoría tenían la mente puesta en otro lugar: Valencia. Y es que si hay algo que primó en la noche de este viernes, 8 de octubre, incluso más allá de la música, fue la tragedia que ha azotado España, especialmente en la Comunidad Valenciana, dejando más de 200 víctimas y decenas de desaparecidos.

La gala de los LOS40 Music Awards Santander 2024 destacó no solo por reunir a grandes figuras de la música, sino también por su enfoque solidario hacia las víctimas de la DANA. Este evento anual de Los40 Principales se transformó en una plataforma para recaudar fondos, destinando una ‘Fila Cero’ para donaciones a los afectados por las graves inundaciones de finales de octubre. La propia emisora inauguró la iniciativa con una contribución de 200.000 euros, reforzando el compromiso de la comunidad musical con la solidaridad. Cifra que ascendió hasta 436.895 euros al termino del evento.

Presentados por Tony Aguilar, Cristina Boscá y Dani Moreno, LOS40 Music Awards Santander contaron con las actuaciones de Maluma, Bad Gyal, Ana Mena, Lola Índigo, Estopa, Dani Fernández, Saiko, Kapo, Manuel Turizo, Álvaro de Luna, Abraham Mateo, Myke Towers o Rauw Alejandro, entre otros. Siendo estos dos últimos quienes, al margen del show, más reconocimientos recibieron y, por ende, subieron al escenario a recoger sus respectivos premios, sientiendo con ello el calor de los allí presentes. Especialmente, el de Belén Esteban.

El ‘perreo’ de Belén Esteban a Myke Towers

La princesa del pueblo fue uno de los rostros conocidos que acudió al evento. Junto al Maestro Joao, Belén fue la encargada de presentar los premios a Mejor Álbum y Mejor Vídeo Musical, que cayeron en manos de Myke Towers por La pantera negra, y Rauw Alejandro, respectivamente. Michael Anthony Torres Monge -su nombre de pila-, subió al escenario a recoger el premio muy emocionado y dispuesto a cumplir los deseos, aunque no lo pareciera a priori en pantalla, de la natural de San Blas, que no dudó en perrear al cantante y compositor al son de La falda.

Con Rauw Alejandro, por su parte, Belén Esteban, haciendo gala de su naturalidad, también protagonizó un momentazo. La colaboradora de Ni que fuéramos Shhh le pidió una foto porque, en sus propias palabras, era el único artista del reciento con el que no había tenido oportunidad de posar. «Rauw tenemos que hacernos una foto (…) Hay que me da algo. Amor grábame, por favor. El premio al mejor vídeo musical es para Touching the sky de Rauw Alejandro», fueron sus palabras.

Belén Esteban en LOS40 Music Awards. (Foto: Gtres)

Belén Esteban y Rauw Alejandro mostraron, más allá de la fotografía, una muy buena relación y complicidad sobre el escenario, algo que sorprendió a muchos teniendo en cuenta que la televisiva fue muy crítica con el puertorriqueño cuando confirmó su ruptura con Rosalía en julio de 2023, a través de sus redes sociales, tanto en Twitter como a través de sus Stories de Instagram. «Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad», escribió.

El beso de Dani Fernández y Nil Moliner

Pero Belén Esteban y Rauw Alejandro no fueron los únicos que mostrar abiertamiente su buena relación. Otro momento memorable que dejó la gala de LOS40 Music Awards fue el beso entre Dani Fernández y Nil Moliner cuando el manchego fue reconocido como Mejor artista en directo en la Categoría España, categoría a la que también estaba nominado Nil.

Dani Fernández y su novia en LOS40 Music Awards. (Foto: Gtres)

Tras escuchar su nombre como ganador del premio, Dani Fernández, que vio la gala sentado en la misma mesa que Nil, se fundió en un tierno abrazo con el catalán que terminó con un beso. Ambos artistas, cabe destacar, se han pronunciado en numerosas ocasiones acerca de la amistad que los une, más allá de la música. Además, Nil Moliner se ha convertido en uno de los máximos apoyos de Fernández en los últimos días, a propósito de la úlcera en la garganta que le hizo paralizar todos sus compromisos profesionales. Este contratiempo llegó nada más estrenar su nuevo álbum La Jauría, por lo que Dani tuvo que cancelar firmas de discos y entrevistas que ya tenía programadas para poder descansar y recuperarse lo antes posible.

Todo lo que cenaron los VIP en LOS40 Music Awards

En la gala de Los 40 Music Awards, los artistas e invitados disfrutaron de un menú de lo más exquisito. La cena comenzó, según ha podido saber LOOK, con un primer pase compuesto por un canapé de salmón, caviar y alcaparra frita, ensaladilla rusa, Air-baguette con jamón ibérico y Oreo de parmesano reggiano. En el segundo pase, degustaron croquetas melosas de espinacas, milhojas de patata brava, chucho de chilly crab y una tapa de escudella i carn d’olla. El tercer pase incluyó un canelón de pollo de corral con setas, y solomillo de ternera con duxelle de boletus y velo ibérico.

Para cerrar con broche de oro, el postre consistió en una especie de mousse deframbuesa con merengue y yogur. Para maridar, los invitados disfrutaron de un cava especial, Codorníu Ars Collecta, Gran Reserva 2021; además de dos vinos de Viña Pomal.