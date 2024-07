La hermética vida sentimental de Quevedo, el artista que estuvo relacionado con Lola Índigo

Tiene 22 años y su verdadero nombre es Pedro Luis Domínguez, pero todo el mundo le conoce como Quevedo. En los últimos días se ha convertido en noticia a raíz de su espectacular cambio físico. Ha aparecido en un espectáculo y muchos han reparado en su evolución. El artista es muy discreto con su vida privada, por eso se conoce bastante poco sobre su trayectoria sentimental. Pero, ¿quién ocupa su corazón y por qué hay tanto misterio?

Hace un tiempo se le relacionó con su compañera Lola Índigo. Sacaron una canción juntos titulada El Tonto y muchos especularon con un posible noviazgo. Sin embargo, la verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz, por eso Quevedo acabó publicando una foto de su verdadero amor. Lo último que se sabe es que mantiene una relación sólida con una discreta chica que no quiere ser famosa.

Quevedo, en un evento. (Foto: Gtres)

El artista rodó un videoclip con su grupo de amigos y su novia también tuvo un hueco, pero no se apreciaba su rostro. Por eso sorprendió tanto que Quevedo publicase una foto con ella el día de la presentación de su primer disco, un proyecto titulado Donde quiero estar. No dio más datos: ni su nombre, ni su usuario en Instagram, ni su edad y nada por el estilo, pero fue un gesto importante porque de esta forma desmintió su vínculo amoroso con Lola Índigo.

El importante paso que dio Quevedo

Pedro Luis, como le conocen en su entorno más cercano, silenció los rumores sobre su relación con Lola Índigo de una forma muy especial. No está dispuesto a hablar sobre su vida privada, pero tampoco dejó que el público tuviera una idea equivocada, por eso compartió una foto con su novia. Es el último dato del que se tiene constancia, de ahí que sea tan relevante.

Quevedo, con su novia. (Foto: Instagram)

«El disco está fuera y yo estoy bastante relajado/sosegado/poco estresado/tranquilo/calmado/no inquieto/esperando que lleguen los shows/con ganas de empezar la gira/vacacionado GRACIAS POR EL APOYO QUE LE ESTÁN DANDOOOO», escribió el joven artista.

En otra ocasión hizo una excepción. Participó en el podcast The Nude Project y aseguró que estaba «mejor que antes» con su novia. Insistió en que la fama no le había cambiado, a pesar de llegarle de un momento a otro. Algunas de sus canciones, como Cayó al noche o BZRP Music Sessions #52, se convirtieron en los temas más escuchados de nuestro país e incluso ganó repercusión a nivel internacional. Eso sí, de cara a sus amigos, familiares y seres queridos sigue siendo el mismo. No ha cambiado.

El viaje que cambió el rumbo del artista

Quevedo nació en Madrid, concretamente el 7 de diciembre de 2001, pero su estancia en la capital no duró mucho porque su familia decidió viajar a Brasil por cuestiones laborales. Estuvo allí con sus padres hasta los seis años y después regresó a España. Durante su niñez ha bebido de artistas tan destacados como Estopa o Alejandro Sanz, a pesar de que su estilo actual no tiene nada que ver con ellos.

Quevedo, cantando en Zaragoza. (Foto. Gtres)

Está viviendo en Canarias, donde consigue llevar una vida tranquila, dentro de la intensidad de la fama. Quevedo no está interesado en llamar la atención, simplemente quiere que el público disfrute de su música, por eso protege al máximo su parcela sentimental.

Su participación en el Big Sound Festival de Valencia delante de 23.000 personas demuestra que su talento puede con todo. Eso sí, aunque no quiera siempre habrá gente que se fije en aspectos secundarios, como por ejemplo su transformación física.