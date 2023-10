Alejandro Sanz vuelve a posicionarse en la primera línea mediática pero, esta vez, de la mano de la justicia. Según ha trascendido, el cantante ha sido declarado en «situación de rebeldía» tras no hacer frente a las deudas millonarias que arrastra con Alkazul S.L., la sociedad que mantiene bajo su propiedad y que utilizó para recibir una serie de préstamos a la hora de comprar varias mansiones en Miami. Dichas deudas habrían alcanzado los tres millones de euros y después de realizar varios intentos para notificarle el impago de las mismas, el Juzgado de Primera Instancia nº47 de Madrid habría sido incapaz de localizarle, señalando que el no querer personarse en el procedimiento estaría vinculado, al mismo tiempo, a no querer «darse por aludido», intentando así esquivar la resolución judicial.

Así lo ha desvelado La Otra Crónica, desde donde aseguran que este proceso persigue al artista desde hace varios años. Y es que todo se remonta al momento en el que Alejandro decidió adquirir dos exclusivos y lujosos inmuebles en Miami. Uno de ellos se trataba de una mansión de más de 3.000 metros cuadrados, por la que pagó un total de 4,7 millones de dólares. Para poder hacer frente a la cantidad económica que se necesitaba en el proceso de compra, el artista recibió varios préstamos por parte de la entidad bancaria Total Bank de Florida y decidió poner como garantía de pago una de sus fincas en Miami y otra de sus sociedades asentadas en América, llamada Alja Productions, LLC. Por otro lado, es importante reseñar que los créditos de la operación fueron concedidos a Gazul Producciones S.L.Y y a Music on Wheels LLC.

Alejandro Sanz en el Festival de cine de San Sebastián / Gtres

Todo parecía estar en orden hasta que el intérprete de Corazón partió decidió dejar de pagar los préstamos mencionados. La sociedad financiera barajó diferentes soluciones y, finalmente, tras ver que su cliente no estaba cumpliendo con lo acordado, el fondo de inversión activó una ejecución hipotecaria. Tras un difícil proceso, la entidad consiguió vender los inmuebles pero lo hizo por un precio mucho más bajo que que el inicial, por lo que todavía Alejandro Sanz tiene que compensar los tres millones de euros restantes para poder finiquitar la deuda en la que se encuentra completamente sumergido.

Así, el juzgado ha declarado este proceso como «tortuoso» y tras no conseguir contactar con el involucrado en el impago, no se descarta que confisquen una parte de su patrimonio y de sus bienes por intentar evadir la sentencia y realizar un «desplante» al organismo judicial citado.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Esta difícil situación económica llega tan solo unos meses después de que el cantante escribiera unos mensajes en sus redes sociales que alertaron sobre su bienestar mental a su gran elenco de fans. Y es que Alejandro reconoció que «a veces no quería ni estar», asegurando que no estaba bien y que estaba trabajando para poder volver, cuanto antes, a su rutina musical. Y así lo ha hecho, comenzando un nuevo tour donde se han confirmado más de 30 fechas en lugares como México, Chile, Colombia, Perú y su país natal, España.