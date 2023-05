Alejandro Sanz no está pasando por su mejor momento personal. Ha sido el propio cantante quien, el pasado fin de semana, sembraba la preocupación con un claro mensaje compartido en su perfil de Twitter. «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», comenzó diciendo. «Estoy trabajando para que se me pase (…) llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido útil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual», finalizó.

Como era de esperar, sus seguidores no dudaron en mostrarle todo su cariño y apoyarle en este periodo por el que está pasando el que es uno de los artistas más conocidos a nivel internacional gracias a su larga trayectoria musical. Tras lo ocurrido, Alejandro Sanz ha vuelto a pronunciarse al respecto por la misma vía.

«Estos días he recibido muchas muestras de cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino», se ha sincerado el intérprete de Amiga mía.

Será el próximo 3 de junio cuando arranque su gira, show que, por ahora, sigue en pie según lo previsto, ya que no ha anunciado la suspensión del espectáculo musical. Pamplona será la primera parada del cantante de la gira española Sanz en vivo, algo que sus fans esperan con la mayor de sus ilusiones. Una vez finalice el tour por la geografía española pondrá rumbo a América para iniciar así otra etapa de su tour, que le llevará a recorrer una buena parte de Estados Unidos y México.

El autor de temas tan coreados como Pisando fuerte, Corazón partío o Amiga mía, aterriza en nuestro país tras una exitosa, pero también agotadora gira por Latinoamérica que le ha llevado a colgar el cartel de ‘no hay entradas’ en todos y cada uno de los lugares en los que ha tocado y entre los que se encuentra Chile, Colombia y Argentina, entre otros.

