Ha llegado uno de los días más especiales del año para la industria musical. El Wizink Center de Madrid fue testigo de unos 40 Music Awards llenos de magia a los que no faltaron ningún rostro conocido de nuestro país. Además de impresionantes actuaciones y entrega de galardones llenos de emoción, esta noche también ha dejado para el recuerdo varias anécdotas que no han pasado desapercibidas en la red.

Aitana, la nueva chica Almodovar

La intérprete de Vas a quedarte fue una de las artistas más aclamadas de la noche de ayer. Tanto es así que, aprovechando su paso por la alfombra roja, Sonsoles Ónega quiso charlar con ella desde su programa de Antena3. Tras comunicar que estaba muy feliz del giro que ha dado su trayectoria profesional, Aitana reveló que acaba de encontrarse con Pedro Almodovar y se declaraba públicamente su mayor fan: “Estoy nerviosa porque me reencuentro con muchos compañeros a los que admiro muchísimo. Me acabo de encontrar con Pedro Almodovar ahora mismo y, como comprenderéis, soy también muy fan”. Tal fue su emoción por coincidir con el director cinematográfico que incluso compartió una fotografía en su Instagram bajo el título: “La cara que se me queda cuando conozco a Pedro Almodovar”.

Pero lejos de quedar ahí, el director de Madres paralelas confesó sin tapujos que, de elegir a una de las artistas de LOS40 Music Awards 2022 para ser su próxima chica Almodovar, escogería sin duda a Aitana. ¿Veremos próximamente a la intérprete de Mariposas debutar en la gran pantalla?

El emotivo discurso de Manuel Carrasco

Este 4 de noviembre, después de haber entrado en la industria musical hace ya dos décadas, Manuel Carrasco recibía en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid el Golden Music Award de LOS40 Music Awards, un galardón que reconoce cada uno de los pasos e hitos cosechados a lo largo de todos estos años. “Mi amigo Esteban siempre me decía cuando teníamos unas copas de más: ‘Compadre, cántate algo, que esta gente no sabe lo que yo sé’. Era su manera de decir que estaba orgulloso de mí, su manera de decirme ‘te quiero, aquí estoy, no te vengas abajo’ (…) Él y unos cuantos locos me hicieron dar el primer paso y, después de ese primer paso, nada se pareció a lo que yo había imaginado (…) El mejor premio es el que está en los ojos de la gente, como lo estaba en los ojos de mi amigo Esteban”, pronunció en agradecimiento por este reconocimiento antes de subirse al escenario para entonar temas tan míticos como Qué bonito es querer.

El plantón de Rosalía a la prensa

Si anoche hubo un nombre que sonó por encima de los demás, ese fue el de Rosalía. La catalana fue la cabeza de cartel de la ceremonia, pero su paso por la alfombra roja fue una completa decepción. Una vez en el photocall, la intérprete de Motomami se hizo la foto correspondiente y se marchó sin querer atender a los medios de comunicación que esperaban sus palabras. Después de recorrer medio mundo gracias a su última gira, la artista regresaba a nuestro país para encabezar uno de los premios más aclamados de la música. Tal era la expectación por su asistencia que el rechazo que tuvo hacia la prensa dejó a más de uno boquiabierto.

El viral perreo de Anitta a Ayuso

Otra de las invitadas más reclamadas por los fans fue la cantante Anitta, lo que nadie se esperaba es que la brasileña hiciese subir la temperatura del Wizink Center dejando para la eternidad uno de los momentazos de la noche que no tardó en hacerse viral. Al ritmo de Envolver, la artista se bajó del escenario y comenzó a perrear con algunos de los invitados, entre ellos Isabel Díaz Ayuso. Con cara de sorpresa, la presidenta de la Comunidad de Madrid se dejó llevar, protagonizando así una de las anécdotas que ya serán “historia de la televisión”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anitta Spain (@anittaspain_)

El glamour de la alfombra roja

Pero antes de que España entera fuera testigo de una de las galas más icónicas de la historia de los Premios 40, la capital se llenó de estilo con cada paso de los artistas por la red carpet. Mientras Rosalía apostó por el negro como color de confianza, Chanel volvió a acaparar todos los flashes con un vestido en colores fucsia y rojo de terciopelo con trasparencias.

Otro de los estilismos más destacados de la noche fue el de Lola Índigo, que se enfundó en un vestidazo color champagne drapeado y con abertura en el viente que no le podía sentar mejor. Y, como en cada ocasión, otro de los rostros conocidos que consiguió acaparar toda la atención fue el de Paula Echevarría, que escogió para la ocasión un mono ajustado de color negro de Elisabetta Franchi.