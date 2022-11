Después de varios meses alejada del foco mediático tras su mediática y sorprendente ruptura con el juez Pedraz, Esther Doña ha roto su silencio. Y lo ha hecho sentada en el plató de Y ahora Sonsoles, donde no solo ha relatado cómo llevó el fin de su historia de amor, sino también algunos aspectos de su vida más íntima, como el duelo por la muerte de Carlos Falcó.

“Lo he pasado muy mal, lo he pasado fatal. Murió Carlos de Covid y a los pocos meses murió mi padre. Han sido momentos muy duros”, confesaba en la que ha sido su primera entrevista en televisión tras su ruptura. Sin embargo, estas dos pérdidas las ha sabido llevar mejor que su reciente separación del jurista: “Creo que no me ha dolido tanto esto como la ruptura de Santiago. Creo que ha sido por la indiferencia. Para mí ha sido muy traumático el no poder hablar, que no se te explique el por qué”. Una entrevista llena de titulares en la que la conductora del programa, Sonsoles Ónega, ha hecho un parón para darle las gracias por su sinceridad: “Te agradezco enormemente que no hayas puesto ninguna condición para hacer esta entrevista y que no hayas vetado ninguna pregunta”.

Justo en ese momento, la que fuera presentadora en Telecinco le ha hecho una proposición que no ha estado exenta de polémica. “Te quiero ofrecer algo, quédate de colaboradora en el programa. ¿Te apetece?”. A lo que Esther no se ha podido negar: “¡Por supuesto! No me puede hacer más ilusión”. A partir de ahora, la viuda del marqués de Griñón será una de las caras habituales de Antena3, donde comenzará a trabajar de lunes a viernes a partir de las 19:00 horas junto a Sonsoles Ónega. Una oferta que -seguro- no ha sentado nada bien a Tamara Falcó.

Y es que, cabe recordar que la hija de Isabel Preysler está trabajando actualmente en la tertulia de actualidad de El Hormiguero, compartiendo, a partir de ahora, espacio y cadena con la que un día fue la mujer de su padre. Pero no todo queda ahí, pues bien es sabido que entre ellas nunca ha existido una buena relación. Fue a finales de 2015 cuando Carlos Falcó comenzó a salir con una misteriosa joven modelo, llegando a inscribirse como pareja de hecho en el Registro Civil tan solo un año más tarde y pasando por el altar en 2017 en la finca El Rincón. Una unión que nunca aprobaron los hijos del marqués de Griñón, que tampoco acudieron a la oficialización de su amor.

Pero no es la primera vez que Tamara Falcó y Esther Doña comparten cadena de televisión. Ya en julio de 2020, apenas unos meses después de haber pronunciado el último adiós al marqués de Griñón, la hija de Isabel Preysler se puso al frente de Cocina al punto junto al chef Javier Peña en La 1 y, tan solo dos meses después, Doña fichó como colaboradora en el programa La hora de la 1, presentado por Mónica López, en la que fue su primera aparición televisiva desde que falleciera su marido. Entonces, la sorpresa de la marquesa de Griñón fue inmensa. “Flipo”, pronunció a las cámaras, añadiendo que, si alguna vez coincidieran en la pequeña pantalla, “la educación estaría por encima de todo”. Y ese día está a punto de llegar.