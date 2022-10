Esther Doña sigue copando titulares. Tras la muerte de Carlos Falcó, su viuda y uno de sus mejores amigos comenzaron a crear una historia de amor que, al parecer, ya estaba escrita en su destino. “Hace unos años, Carlos, que siempre pensaba en todo, comentó en una reunión con amigos: ‘El día que yo no esté, Santiago es el hombre que me gustaría para Esther’”, confesó la malagueña tiempo después de salir a la luz su nueva relación. Pero, cuando parecía que todo iba viento en popa, un revés cambió por completo sus planes.

Apenas unas horas después de anunciar su compromiso con el juez de la Audiencia Nacional en exclusiva para ¡Hola!, las campanas de boda dejaron de sonar. El enlace se canceló y la idílica historia de amor llegó a su fin. Ahora, varios meses después, Esther Doña ha roto su silencio para contar su verdad y explicar detalladamente lo que pasó para que su romance terminará en mal puerto.

Ha sido en Y ahora Sonsoles donde la viuda del marqués de Griñón ha abierto de par en par su corazón. “Yo necesitaba que pasara un poco de tiempo porque sabía que si yo hablaba en ese momento se iban a posicionar al lado de Santiago Pedraz”, ha comenzado explicando. Tras confesar que el juez la había decepcionado, ha explicado que él ya había tomado la decisión hacía tiempo. Y es que, aunque estuvo a un paso de jurarse amor eterno con él frente al altar, parece que su relación no tuvo comparación con la que vivió junto a Carlos Falcó.

“De quien he estado enamorada y sigo enamorada es de Carlos Falcó, mi marido”, ha dicho emocionada a las cámaras, lanzando así un nuevo puñal al hombre con el que estuvo a punto de darse el ‘sí, quiero’. Tres años después de pronunciar su último adiós, Esther Doña ha confesado que sigue siendo el hombre de su vida. Una dolorosa pérdida que, debido a la pandemia, no pudo llevar como ella quisiera, pues en las últimas horas del marques de Griñón no pudo estar a su lado. “Echo mucho de menos a Carlos, todavía me emociono”, se ha sincerado en su regreso a la pequeña pantalla. Una entrevista que saldrá a la luz “próximamente”, tal y como han anunciado desde Y ahora Sonsoles, el nuevo programa de Sonsoles Ónega que está siendo un rotundo éxito.

Corría 2016 cuando Esther Doña llegó a la vida de Carlos Falcó por sorpresa. Hacía años que se habían conocido en una cena y, desde entonces, no habían dejado de hablar por mensajes de texto. Parece que fue amor a primera vista, aunque para la sociedad fue todo un escándalo, pues la nueva ilusión del marques de Griñón era 40 años menor que él. Pese a que la diferencia de edad no supuso impedimento alguno para la pareja, la relación no fue aprobada por los hijos de Falcó. Un romance que puso el broche de oro en 2017, dándose el ‘sí, quiero’.

Lamentablemente, el matrimonio apenas duró dos años, pues Carlos Falcó falleció en marzo de 2020 a causa del Covid, uno de los varapalos más duros en la vida de Esther. Aunque parecía que había rehecho su vida tras la pérdida y que había encontrado de nuevo la ilusión junto al juez Pedraz, no es oro todo lo que reluce. Ahora, después de varios meses en silencio, Esther Doña se ha sentado en un plató de televisión para contar la verdad, su verdad.