Las lágrimas de Esther Doña al recordar su ruptura con Pedraz: «No me siento identificada»

Además de traer consigo a Sonsoles Ónega de vuelta a los platós de televisión, el estreno de Y ahora Sonsoles no ha llegado a la parrilla de Antena 3 vacío. Lo ha hecho con la inminente entrevista exclusiva de Esther Doña, la cual ya ha sido grabada y se emitirá próximamente, aunque aún no se sabe con certeza la fecha exacta. Sin duda alguna, toda una sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que la que fuera viuda de Carlos Falcó llevaba varios meses alejada del foco mediático, sin dar explicación alguna sobre su reciente ruptura con el juez Pedraz.

La presentadora era la encargada de desvelar la noticia en plena emisión, dejando ver además algunos titulares que la modelo habría dado, entre los que están: “Han pasado ya casi dos meses y ya me siento preparada. Me siento cómoda”, aseguraba, para después entrar en más detalles sobre su una historia de amor que ha terminado siendo un fiasco: “Necesitaba que pasara un poco de tiempo porque sabía que no me iban a creer, todos se iban a poner de parte de Santiago porque es un juez de la Audiencia Nacional, pero me ha decepcionado mucho”, confesaba la protagonista.

De esta misma manera, y durante la emisión del programa de esta tarde, la maestra de ceremonias ha dado paso a un breve adelanto de la entrevista en la que Esther Doña hace referencia a las declaraciones que Santiago Pedraz dio a ¡Hola!, en las que dejaba entrever que su ex novia había sobrepasado ciertas “líneas rojas” durante su noviazgo: “Eso de las líneas rojas es una frase muy ambigua que puede englobar cosas con las que no me siento identificada”, decía, visiblemente enfadada por las palabras que dijo su ex en la revista mencionada. Por si fuera poco, la de Málaga también considera que el juez ya habría tomado la decisión antes de decírsela a ella a través de un mensaje de WhatsApp: “Él tenía la decisión tomada, no sé por qué siguió viajando conmigo y por qué se prestó a hacer esas fotografías”, zanjaba, aclarando así que el letrado habría estado totalmente a favor de vender al medio citado la exclusiva de su futuro enlace matrimonial aún sabiendo que las cosas no funcionaban del todo bien entre ellos. Sin duda, un testimonio con el que Doña da un paso al frente para contar su verdad y que podría dejar en muy mal lugar a Santiago, sabiéndose ya las dos versiones de una historia que no parece tener opción de retorno.

Tanto por este anuncio como por el inesperado saludo de la Reina Letizia en pleno directo, Sonsoles Ónega en su estreno conseguía sobrepasar en audiencias a su gran competidor, Sálvame, con un 17,6% frente a un 15,1% del programa de las tardes de Telecinco. Unos datos que demuestran que son muchas las personas que quieren seguir a la que fuera presentadora de Ya es mediodía en una nueva andadura que está dando buenos frutos por el momento.