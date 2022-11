Este jueves, 3 de noviembre, era una fecha que muchos espectadores de Y ahora Sonsoles estaban esperando como agua de mayo. Algo totalmente normal, sobre todo teniendo en cuenta que Esther Doña se sentaba por primera vez en un plató de televisión tras su polémica ruptura con Santiago Pedraz cuando tan solo habían pasado unas horas de su anuncio matrimonial. Una oportunidad de oro para la viuda de Carlos Falcó, que ha tenido oportunidad de sincerarse al máximo sobre algunos ámbitos de su vida más íntima.

En un primer momento, la malagueña ha hecho referencia a una de las etapas más complicadas de su vida, coincidiendo la muerte de su entonces esposo con la de su padre: “Lo he pasado muy mal, lo he pasado fatal. Murió Carlos de covid y a los pocos meses murió mi padre. Han sido momentos muy duros (…) Ha sido horrible, era algo que no podíamos imaginar”.

No obstante, considera que incluso esta terrible situación no ha sido tan dura como su inesperada ruptura con el juez Pedraz: “Creo que no me ha dolido tanto esto como la ruptura de Santiago. Creo que ha sido por la indiferencia. Para mí ha sido muy traumático el no poder hablar, que no se te explique el porqué”, señalaba, dejando entrever que el magistrado no habría sido del todo claro con ella al poner punto final a su romance cuando incluso tenían planes de boda: “Él tomó esa decisión y la razón solo la sabe él. No es que sienta que no me ha dado explicaciones, es que no me las ha dado. Quizás el tenía unas aspiraciones y yo otras”, se preguntaba, aunque siguiendo con algunas dudas con respecto a una ruptura que sucedió de manera inminente cuando todo parecía ir viento en popa: “Nuestra relación ha sido muy pasional, muy intensa. Quizás por eso se rompió. Con el paso del tiempo he visto que somos totalmente incompatibles”, contaba, aclarando así que no tiene intención alguna de retomar su noviazgo con Santiago.

De esta manera, Esther ha dado a entender que quizá no tendría muy clara la idea de pasar por el altar con Pedraz, aunque éste le había pedido matrimonio en Menorca y todo parecía ser de color de rosa a raíz de ese momento: “Antes había hablado con mi madre para decírmelo. Esa noche estábamos en una cena. Me había escrito una nota muy bonita y en la parte de atrás algo así como esta petición está previamente por doña María Morales, mi madre. Fue muy emotivo, muy bonito. Hicimos la entrevista, las fotografías… Todo muy bonito, muy bien. El día 20 de agosto él me manda un WhatsApp y me dice que nuestra relación es imposible, que nos vemos algún día, cuídate, besos… No lo interpreté como el fin. Pensé que sería un arrebato y que no pasaría nada, que estaría dos días fuera y que luego la cosa se arreglaría”, apuntaba, haciendo hincapié además en sus ganas de poder mantener una conversación con Santiago a modo de explicación, ya que considera que “ha pensado en él, pero no ha pensado en el daño que hace”.

Sea como fuere, de cierto modo Doña se alegra de que ese camino al matrimonio haya resultado ser un fiasco: “Después de un año hubiera sido absurdo ese matrimonio, hubiese sido un fracaso… Somos dos personas distintas con dos estilos de vida distintos y apenas teníamos cosas en común. No convivíamos y cuando nos veíamos todo estaba bien”, zanjaba, demostrando que “está tranquila” y que ha contado con el apoyo de sus amigos y la calma del mar.