Las aguas parecían haber vuelto a cauces tranquilos entre Tamara Falcó, Íñigo Onieva y ambas familias, pero la aparición de un nuevo y comprometido material relativo al empresario, podría hacer dinamitar todo de nuevo. Todo arranca este pasado verano y se desarrolla mediante una mentira del segundo hacia la primera. Mientras la marquesa se marchaba de viaje de peregrinación a Bosnia, el hijo de Carolina Molas hacía lo propio pero con rumbo a Turquía. Sin embargo, no fue todo lo sincero a su exnovia que debía.

Íñigo Onieva engañó a Tamara Falcó en su viaje a Turquía: estuvo con dos chicas y un amigo #Socialité613https://t.co/xvwVOdcBYi — SOCIALITÉ (@socialitet5) November 1, 2022

Así de bien se lo pasó el empresario en el país otomano. Y es que el programa de televisión Socialité ha tenido acceso a unas comprometidas imágenes que muestran cómo se fue de vacaciones dos chicas y un chico en vez de ir con el grupo de amigos, que es lo que le había dicho a su pareja por aquel entonces. Íñigo Onieva quiso atar todos los cabos posibles para que Tamara no sospechara nada y se aseguró de que ninguno de sus acompañantes publicaba imágenes suyas junto a las mencionadas mujeres. Por supuesto, él hizo lo propio.

Lamentablemente para sus intereses, ahora ha visto la luz un material que no le deja en buen lugar. En las fotografías se aprecia a los cuatro de fiesta, tumbados y en actitud muy cariñosa, si bien tuvieron cuidado de cortar a Onieva para que no se le visualizara. El espacio presentado por María Patiño ha concluido sus averiguaciones asegurando que una de las acompañantes tuvo una aventura sentimental con otro de los amigos de Íñigo Onieva, por lo que se ha dejado caer si entre él y la otra chica podría haber pasado algo. No hay confirmación alguna en este sentido, pero lo cierto es que se trata de un nuevo renuncio por parte del exnovio de Tamara Falcó, que cuidó muy mucho de que sólo se viera en redes lo que él quiso de esta escapada a Turquía en buena compañía. ¿Por qué omitió información en sus perfiles?

Esta información da al traste con el propósito de enmienda que había hecho Íñigo para reconquistar a Tamara. Desde que hizo su comunicado público ante los micrófonos, en el que mostraba su arrepentimiento y pedía perdón a su expareja, no ha vuelto a conceder ninguna declaración. Pero, lejos de esconderse, se deja ver casi a diario realizando sus tareas profesionales y yendo a la iglesia. Ha abrazado la fe, algo que hacía mucha ilusión a Tamara Falcó, quien reconoció que había conseguido llevarlo a misa para que se confesara.

Este escándalo es el segundo que afronta Íñigo Onieva en menos de una semana. Hace unos días se supo, por boca de un antiguo compañero de piso en Italia, que le adeudaba el pago de un frigorífico que no pagó de primeras al hacer creer al susodicho que no tenía dinero. Tiempo después se dio de bruces con que era todo mentira.