Íñigo Onieva encuentra un nuevo aliado para reconquistar a Tamara

No hay mayor fuerza que la voluntad humana y si se entremezcla con arrepentimiento, más todavía. Una receta que está siguiendo Íñigo Onieva desde que Tamara Falcó rompiera la relación entre ellos a consecuencia de la infidelidad en el festival de música. No se perdona haber perdido a la mujer de su vida por un error tan grotesco como mayúsculo. Sabe que recuperarla es una misión altamente improbable pero no pierde la fe, nunca mejor dicho.

El empresario está dispuesto a todo con tal de que la hija de Isabel Preysler le dé una segunda oportunidad. Eso pasa por llevar a cabo un cambio de vida radical que ya está implementando. Ahora, Onieva disfruta de una vida mucho más tranquila, en la que el trabajo, la familia y la devoción se han convertido en sus tres pilares fundamentales.

Íñigo ha sido visto recientemente acudir a la iglesia de San Pascual, en pleno Paseo de Recoletos, muy cerca de la nueva casa a la que se acaba de mudar. Allí estuvo sentado en uno de los bancos de las últimas filas, tal y como demuestran unas imágenes publicadas por la revista Hola! Un plan que realizó el pasado domingo, después de disfrutar de una agradable comida con su madre, Carolina Molas, y su hermana, Alejandra Onieva, quienes se han convertido en grandes apoyos.

Resulta llamativo que el ex de Tamara Falcó está contando con un aliado inesperado en esta reconversión. Se trata de la prensa. Es cierto que desde que hizo su comunicado público ante los micrófonos, en el que mostraba su arrepentimiento y pedía perdón a su expareja, no ha vuelto a conceder ninguna declaración. Pero, lejos de esconderse, se deja ver casi a diario realizando sus tareas profesionales y yendo a la iglesia. Íñigo Onieva está haciendo partícipe a los medios de comunicación de su renovada faceta.

La marquesa ya había desvelado unas semanas antes de romper su relación algo importante. No solo había conseguido que Íñigo comprendiese su devoción católica sino que le hizo partícipe de él. «Habíamos conseguido que él empezara a ir a Misa. Hasta se confesó», contó emocionada la socialité. Y ahora parece que ya de soltero ha intensificado su entrega en este sentido. Un gesto relevante es haberse dejado ver con la simbólica cruz Tau de San Francisco de Asís como prueba irrefutable de conversión.

Una buena amiga de Tamara Falcó como Ana Finat, sorprendía al declarar en una fiesta que «Si él ha pedido perdón, pues nada, tan contentos los dos. Se han perdonado y en paz todo el mundo». Los rumores acerca de una reconciliación siguen vigentes pero sólo el tiempo dirá.

De manera paralela, Tamara Falcó continúa con su camino religioso, ese que comenzó hace años y que le ha guiado como si de una luz divina se tratara. Después de su peregrinaje voluntario a Lourdes, reapareció hace una semana en la colegiata de San Isidro, donde dio el pregón y exhibió sus fuertes convicciones.