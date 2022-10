Tamara Falcó entierra televisivamente a Íñigo Onieva con un nuevo anillo cargado de significado

Podría decirse que la vida de Tamara Falcó está siendo toda una montaña rusa de emociones desde hace un mes. Era hace escasas semanas cuando la marquesa de Griñón anunciaba felizmente su compromiso con Íñigo Onieva sin llegar a imaginar que, unas horas más tarde, estos planes nupciales se cancelarían a consecuencia de una infidelidad por parte del empresario. Un durísimo varapalo por el que a la hija de Isabel Preysler no le ha quedado más remedio que seguir mirando hacia el frente con la perspectiva puesta en su trayectoria profesional.

Como no podía ser de otra manera y durante esta misma noche en torno a las 22:30 horas, la ganadora de MasterChef Celebrity se ha dejado ver en El Hormiguero para llevar a cabo una mesa redonda junto a Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y Pablo Motos, en la que suelen hablar de los temas más candentes de la actualidad social. Una cita de la que se había ausentado durante la pasada semana a consecuencia de su viaje de peregrinación en el Santuario de Lourdes, en Francia, en el cual estuvo acompañada nada más y nada menos que de Natalia, la tía de Íñigo Onieva. Pero sea como fuere, de lo que no cabe duda es que ésta fue una escapada de lo más especial para la marquesa, que tuvo oportunidad de reencontrarse consigo misma tras los baches atravesados en un breve periodo de tiempo, arropada por algunas de sus más allegadas.

Después de dos semanas sin entablar contacto con su compañera, el maestro de ceremonias no ha querido desaprovechar la oportunidad de preguntarle qué tal ha ido su reciente escapada al país vecino, sobre todo teniendo en cuenta que ha salido en algunas portadas de la prensa ataviada con el uniforme propio de las damas hospitalarias, también conocidas como voluntarias: “No os riáis, no es justo. Es muy práctico porque no tienes que pensar lo que te vas a poner, pero he tenido fotos mejores…”, comenzaba explicando, haciendo gala de su característico humor para después hablar sobre su experiencia: “Pienso volver, me ha encantado, ha sido precioso y un descanso. No he tenido tanto contacto con los enfermos porque estaba en cocinas, pero me han dicho que es un buen sitio para empezar”, zanjaba, dejando así entrever que le encantaría tener la oportunidad de viajar para ayudar allí nuevamente.

Pese a haber hecho hincapié en su deseo de no hablar sobre su ruptura con Íñigo Onieva de cara a sus próximas apariciones públicas, lo cierto es que Tamara no ha podido evitar hacer referencia a la difícil situación por la que está pasando: “Conocí a gente fantástica, y en estos momentos tan difíciles ir al Santuario de Lourdes es muy positivo y es precioso”, señalaba, muy contenta de haber podido cambiar de aires. Por si fuera poco, también ha contado una anécdota sobre uno de sus viajes a Hawái con su ex, aunque no ha hecho referencias hacia él en ningún momento.

Un misterioso anillo con significado

Lo que ha llamado especialmente la atención es que la marquesa de Griñón ha dado portazo definitivo a su sortija de compromiso para lucir tres nuevas piezas de joyería cargadas de significado. La primera de ellas no es otra que el anillo triple trenzado Twisted de Tous, una pieza que ha colocado en su dedo índice izquierdo y que denota inteligencia, autoridad, dominio, autoestima y liderazgo, razón por la que ha mostrado una imagen de poderío y de seguridad en sí misma pese a las adversidades. Además, ha combinado esta alhaja con la pulsera y los pendientes de la misma línea y marca en cuestión, joyas que ha querido destacar por encima del resto del look al elegir un outfit perfecto con la manga izquierda al descubierto.