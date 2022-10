Pablo Motos ha sorprendido a los espectadores de El Hormiguero con una inesperada confesión. Este martes, el plató del magacín presentado por el valenciano recibía a Carmen Machi y Laura Galán, que han acudido a presentar su último trabajo, Cerdita. Un filme dirigido por Carlota Pereda y basado en el cortometraje homónimo que ganó el Goya en 2019.

La película aborda uno de los temas más delicados de la actualidad, el bullying y el acoso que sufren algunos jóvenes y adolescentes. Laura Galán ha sido la encargada, de contar la trama de Cerdita. «Es difícil hablar de ‘Cerdita’ sin hacer spoiler. Es la historia de Sara, una adolescente gorda, que vive en un pueblo pequeño, que es víctima de muchas burlas, de bullying, y que vive un pequeño infierno. También es una película de terror, porque la adolescencia puede ser una historia de terror», ha comentado la intérprete.

Carlota Pereda escribió Cerdita precisamente porque fue víctima de bullying de pequeña. El presentador ha aprovechado para preguntar a Laura y a Carmen si ellas también sufrieron acoso: «Yo no, y me gusta mucho decirlo, porque he sido gorda siempre y he tenido una infancia estupenda, una adolescencia estupenda y espero que tenga también una madurez estupenda. Cuando eres una persona no normativa, no puede ser la norma. No se puede dar por hecho que, por tener un cuerpo no normativo, al que estoy muy agradecida y al que quiero porque me ha permitido hacer esta película y tener un hijo, se puede culpabilizar a la víctima. Entonces, no he sufrido buylling porque no es la norma y no se puede consentir», ha dicho Laura Galán.

Según ha contado Laura, en Cerdita hay un conflicto que va más allá del acoso que padece Sara, que es si habla o no habla. «Mi personaje tiene que tomar decisiones muy difíciles, aunque no habla en casi toda la película y cuando lo hace sube el pan. Y toma unas decisiones que hacen que luego el espectador se pregunte si son buenas, malas o regulares, en qué lado está él, si apoya a mi personaje… Ahí lo dejo para que trabaje también un poco el espectador, pero pasan cosas», ha dicho Laura.

Unas palabras que han hecho que Pablo Motos haga una inesperada confesión.Aunque no es extraño que el valenciano comparta experiencias en el programa, esta vez ha contado un detalle muy privado. Pablo Motos ha comentado que en su etapa adolescente también fue víctima de bullying. «Yo sufrí por ser pecoso, me acosaban cada recreo y lo pasaba muy mal. Recuerdo que me dijeron que si me ponía Coca-Cola se me quitaban las pecas e iba con la cara estirada. No se me quitó ni una», ha contado el presentador.

Pablo Motos además ha hecho una reflexión sobre los complejos, que ha compartido con la audiencia: «Los complejos es algo que todos tenemos y no hay nadie a quien eso no le haya amargado la vida en algún momento. Si alguien nos hablase como nosotros nos hablamos a nosotros mismos le llamaríamos maltratador», ha dicho el valenciano.