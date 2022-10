La fotografía que encabeza este artículo fue el detonante de una fuerte catarata de rumores que apuntaban a que Alejandra Onieva podía haber iniciado una relación sentimental con Iker Casillas. Ninguno de los protagonistas se había pronunciado al respecto desde que surgió esta hipótesis, pero ahora ha sido la actriz de Alta Mar quien ha querido hablar abiertamente sobre la figura del exmarido de Sara Carbonero.

Lo ha hecho concediendo una extensa entrevista a La influencia, el primer programa radiofónico en el que los protagonistas son los influencers. Alejandra ha seguido la estela de otros rostros del gremio como Anna Ferrer Padilla o María Pombo y se ha sincerado sobre todos los asuntos que giran en torno a su vida, que no son pocos.

Antes de tratar el tema de Casillas, la intérprete confiesa que «no me he forrado como actriz» y sorprende al decir que ha ganado más dinero en Antena 3 que con Netflix. Dentro de la actuación, no tiene problema en reconocer qué es lo que más le cuesta: «Siempre son las escenas de sexo, pero con quién te toca también ayuda… o lo contrario». Elige a Ryan Gosling como el compañero con el que le gustaría rodar una, mientras que Marta Pombo -colaboradora del espacio- prefiere a Álex González.

Pese a haber cumplido los 30 años este verano, Alejandra Onieva tiene un bagaje viviendo en Hollywood, donde no es oro todo lo que reluce. Ella ha residido allí por su relación con el actor Sebastian Stan, famoso por interpretar al Soldado de Invierno en el universo Marvel: «Ahí sí que te dan palos. Aprendí un montón. Se idealiza mucho y luego…», reconoce.

Mediada la entrevista llegó el momento de hablar de uno de los grandes asuntos en su vida, su conexión con Iker Casillas. «Le conocí en un evento y la verdad es que he hablado con vosotros en este rato más que con él. Es maravilloso y encantador, y me da pena por los titulares cebo que sufre». Palabras contundentes pero que siguen sin confirmar ni desmentir una posible relación sentimental entre ellos.

Entre otros asuntos, Alejandra Onieva comentó que «algún día me encantaría trabajar con José Luis Garci» y narró cómo tuvo que superar la oposición de sus padres para llevar a cabo su sueño de ser actriz. Sí que bromeó sobre el fuerte carácter de Julio, el loro que posee la familia y con el que Íñigo Onieva ha posado en varias ocasiones: «Tiene mucho carácter y nos da anécdotas diarias por la mala leche que tiene. Es muy celoso y solamente le gusta mi madre».

Como era de esperar, Alejandra Onieva ha preferido no opinar sobre la situación de su hermano, que actualmente ha cambiado de domicilio y se ha mudado a un coqueto piso en plena Milla de Oro de Madrid, con tanta casualidad que se encuentra a solo 5 minutos del de Tamara Falcó.