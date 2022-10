Tamara Falcó e Íñigo Onieva, al borde del encontronazo

Pasada la tempestad tras su polémica ruptura, Tamara Falcó e Íñigo Onieva están -aparentemente-en calma, rehaciendo su vida por separado. Pero no es una calma total sino tensa. El motivo no es otro que una hipotética coincidencia que podría producirse entre ellos motivada por el lugar de residencia que han elegido para iniciarse como solteros. La casa de uno está prácticamente pegada a la del otro y hay altas probabilidades de que puedan cruzarse en algún punto en común.

La marquesa de Griñón ha vuelto de su voluntariado en Lourdes mucho más en paz y «más tranquila», según dijo alguien que la conoce perfectamente como Mario Vargas Llosa. Su viaje a Francia le ha servido para desconectar muchísimo y ha tenido a la fe como bálsamo para curar sus heridas. En estos tiempos de tristeza, Tamara ha abrazado su profunda devoción cristiana para refugiarse en ella.

A su llegada a Madrid ha tomado la decisión de establecerse en el piso que compartía con Íñigo Onieva cuando eran novios, ubicado en una de las mejores zonas del centro de Madrid. Ese movimiento habla muy a las claras de que Tamara Falcó tiene prácticamente superada la ruptura y no teme que los recuerdos le arrinconen en esta nueva etapa en la vivienda que compartía con quien iba a ser su marido.

Caprichos del destino, el hogar de Tamara Falcó está a escasos 5 minutos andando del nuevo domicilio de su exnovio. Íñigo Onieva se ha mudado a un elegante piso de la Milla de Oro de la capital española. Hay quien dice que se trata de la residencia de un amigo que se la ha prestado hasta ver hacia dónde enfoca su futuro. Sea como fuere, lo único irrefutable es que está a tiro de piedra de la hija de Isabel Preysler. En el perímetro que comparten hay varios puntos en común donde podrían cruzarse, como por ejemplo la Parroquia de Santa Bárbara, lugar de culto para una mujer tan creyente como Falcó. ¿Habrá encontronazo? ¿Facilitará esto una reconciliación de la que se habla mucho? Sólo el tiempo lo dirá.

La socialité ha venido completamente encantada de su estancia en Lourdes. «Pienso volver, me ha encantado, ha sido precioso y un descanso. No he tenido tanto contacto con los enfermos porque estaba en cocinas, pero me han dicho que es un buen sitio para empezar», decía hace unos días en El Hormiguero. Casualmente, en su peregrinaje ha estado acompañada por Natalia, la tía de Íñigo Onieva.

Tamara Falcó ha tomado la decisión de reducir sus apariciones públicas únicamente a la de los jueves en el programa de Pablo Motos. Fue en el plató donde lució un nuevo anillo que habla a las claras del momento vital que atraviesa. La sortija denota inteligencia, autoridad, dominio, autoestima y liderazgo a la portadora. No parece que la reconciliación sea algo que pase por su cabeza ahora mismo, ni tampoco que tema cruzarse con Íñigo Onieva cuando vaya a comprar el pan.