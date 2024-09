El motivo por el que Laura Escanes ha estallado contra Álvaro de Luna

Álvaro de Luna y Laura Escanes han protagonizado una de las historias de amor más mediáticas de los últimos tiempos. La influencer catalana no se siente cómoda hablando de su vida privada, pero está cansada de recibir siempre los mismos mensajes y ha terminado estallando. A pesar de que intenta mirar para otro lado, quiere que sepa que la versión que ha ofrecido Álvaro sobre su ruptura no se corresponde con la realidad.

El artista compuso un tema llamado Todo contigo que dio la vuelta al país. La letra está basada en su noviazgo con Laura, pero actualmente no tiene validez porque entre ellos no hay ningún tipo de contacto. En los últimos días se ha extendido un rumor que no es cierto. Diferentes fuentes aseguraron que Escanes estuvo en un concierto de su ex, propiciando así un acercamiento. El problema es que esta información no se ajusta a lo que realmente sucedió.

Álvaro de Luna en un evento. (Foto: Gtres)

Es cierto que Laura Escanes estuvo en un espectáculo musical, pero no en el de Álvaro de Luna. Disfrutó del talento de ‘La Oreja de Van Gogh’. La influencer ha aclarado que su relación con el artista no resucitará nunca, entre otras cosas porque considera que su comportamiento es injusto. Álvaro ha escrito una serie de canciones inspiradas en su separación de Laura y ella sostiene que los mensajes que lanza no son reales.

Laura Escanes deja de disimular

La ex mujer de Risto Mejide estuvo el sábado 14 de septiembre en Suave Fest, el festival de música que ha creado María Pombo. La joven aprovechó para dejar las cosas claras. Ni ha vuelto con Álvaro, ni acude a sus conciertos ni existe ningún acuerdo entre ambos. Es más, está molesta porque el cantante ha aprovechado su ruptura para publicar unos temas que no son de su agrado.

Laura Escanes en un evento. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Escanes hace público su enfado. Hace un tiempo, cuando escuchó la nueva música de su ex novio, utilizó sus redes sociales para mostrar su opinión. Exactamente dijo: «No eres a Shakira de la historia». Con estas palabras dejó claro que no era justo que Álvaro siguiera la misma estrategia que la cantante colombiana.

Hay que recordar que Shakira ha compuesto una colección de canciones basadas en su tormentosa separación de Gerard Piqué. Este proyecto ha tenido mucho éxito y Laura cree que Álvaro ha intentado replicarlo, con la diferencia de que sus mensajes no tienen nada de ciertos, siempre siguiendo su versión de los hechos.

Su amistad con María Pombo

En otro orden de cosas, Laura Escanes ha aprovechado su influencia en Instagram para dedicarle una publicación a su amiga María Pombo. La empresaria es la responsable de Suave Fest, un festival que ha generado un gran revuelo. Tanto es así que tuvo que cambiarlo de ubicación en el último momento porque estaba recibiendo muchas críticas.

El mensaje publicado por Laura Escanes. (Foto: Instagram)

La ex mujer de Risto Mejide ha mostrado su apoyo a María. Ha compartido una foto de la influencer y Pablo Castellano y ha escrito: «Estos dos juntos». Pombo no ha tardado en devolverle el detalle. Ha respondido a este mensaje diciéndole: «Te quiero».

Laura está atravesando una época marcada por la libertad y se niega a dar explicaciones. Esa es la razón por la que intenta guardar silencio cuando le preguntan por Álvaro de Luna, pero ya no quiere aguantar más. Ahora la pelota está en el tejado del cantante, ¿le responderá con alguna de sus canciones?