Laura Escanes sorprende al desvelar cómo se siente tras su ‘reencuentro’ con Álvaro de Luna

Laura Escanes y Álvaro de Luna fueron una de las parejas más famosas de la crónica social, pero hace unos meses anunciaron que habían puesto punto y final a su relación. Antes de esto grabaron juntos un episodio de El Desafío que acaba de ver la luz, así que se puede decir que se han ‘reencontrado’. La influencer, después de la emisión de este programa, ha reaccionado en su cuenta de Instagram y ha desvelado cómo se siente.

Delante de sus casi 2 millones de seguidores, Laura Escanes ha asegurado que está “feliz y mu orgullosa” de haber superado el reto que le ha puesto el programa. Acudió a la octava entrega en calidad de invitada y Álvaro, que por aquel entonces era su novio, participó en el reto de Adrián Lastra. Este último tenía que tocar algunos instrumentos al ritmo de Juramento eterno de sal, la mítica canción del sevillano.

Laura Escanes en ‘El Desafío’ / Instagram

Juan del Val, uno de los miembros del jurado, puso en apuros a Álvaro, animándole a repetir parte de la prueba sin ningún acompañamiento. Al lado estaba Laura, contemplando la escena con una sonrisa, así que el escritor le dio la palabra. Esta empezó bromeando, pero finalmente se animó a calificar la prueba que había hecho el cantante.

Las palabras de Laura Escanes sobre Álvaro de Luna

Juan del Val lleva mucho tiempo trabajando con Pablo Motos, cuya productora está detrás de El Desafío, así que sabe crear espectáculo mejor que nadie. Por eso le propuso a Laura hablar de la actuación que Álvaro había protagonizado con Adrián Lastra. “Yo me ahorro mi valoración. Por algún extraño motivo, he visto cierta química muy bonita. Me gustaría que la valoración la hiciera Laura. Por lo que sea”.

Laura Escanes con Álvaro de Luna / Antena 3

Roberto Leal, presentador del formato, hizo caso a Juan. “Ahora le preguntaré, no te preocupes”, le dijo. A partir de ese momento, Laura se puso roja y no tuvo más remedio que hablar de la actuación de Álvaro de Luna. “Voy a ser muy objetiva, para nada voy a… A mí me parece muy difícil. No solo has tocado un instrumento, sino dos. No sé si hay más gente que lo haya hecho aquí”.

Laura, con una timidez que no suele ser frecuente en ella, añadió: “Me ha gustado mucho, ha estado muy bien”. También hay que tener en cuenta que estaba nerviosa porque había hecho un reto: interpretar un baile colgada de unas cuerdas en el techo.

Laura Escanes brilla en ‘El Desafío’

Álvaro de Luna le devolvió el piropo a la modelo y se animo a hablar de su actuación. “Lo he pasado mal viendo todas las acrobacias, pero lo ha hecho brutal. Es muy currante, tiene talento para lo que quiera y se le ha dado increíble. Enhorabuena”.

Lo cierto es que Laura se siente “orgullosa” de lo que ha hecho en el programa, por eso ha contado cómo se siente en Instagram. Su actuación tuvo tanto peso que el de Álvaro no fue el único comentario, el cineasta Santiago Segura también se animó a entrar en valoraciones.

“Es verdad que Álvaro tenía cara de preocupación, pero, por otro lado, parecía que estaba diciendo: ‘Esto de las telas podría aplicarse a nuestra vida privada’. Le ha dado ideas y, a nosotros, nos ha dado la idea que teníamos ya. Que eres una concursante espectacular, que haces lo que te propones y lo bordas. No me extraña que seas una gran influencer”,, le dijo Segura Laura.