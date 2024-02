Juan del Val desvela el motivo de su última ‘bronca’ con Nuria Roca

Juan del Val no sigue a Nuria Roca en Instagram. El escritor, que lleva más de dos décadas junto a la presentadora, ha confesado en su última aparición en televisión, que ha dado unfollow a su esposa en dicha red social, donde reúne a más de trescientos mil seguidores. Pero ¿Por qué? El motivo no sería otro que, en sus propias palabras, su foto favorita con la valenciana.

Fue este jueves, día 1 de febrero, cuando el autor de Bocabesada o Parece mentira se sinceró sobre este asunto durante la tertulia que protagoniza cada día de esta semana en El Hormiguero. Nada más sentarse alrededor de la mesa del programa de Siete y acción, junto a Pablo Motos, Tamara Falcó, Cristina Pardo y, la propia Nuria; el conductor del formato le lanzó una pregunta a Juan del Val ante el silencio e incomprensión del resto de colaboradores: «¿Has dejado de seguir a Nuria?». Entonces, el escritor procedió a explicar a qué se debía esa decisión. «Yo tengo una foto, que es mi foto favorita con Nuria. Llevo tres años intentando subir esta foto a Instagram», comenzó diciendo.

Juan del Val en ‘El Hormiguero’ / Gtres

«Ella me decía: ‘No, que están los derechos de autor y no podemos, hay que pedir permiso…’. Hace poco hemos hecho 25 años…», continúo. «Y subí yo la foto», le interrumpió Nuria. «Vi que estaba haciendo algo con el móvil y veo que sube la foto y le digo, ‘Oye, pero…’ y me dice, ‘Sí, no pasa nada’. Y lo sube para felicitar los 25 años», terminó del Val. Era entonces cuando Nuria Roca admitía su error, aunque restando importancia las palabras de su marido. «Esa foto que tiene «¿seis años?» Por favor… que la suba él también si quiere. Ni me enteré de que me dejó de seguir y me da exactamente igual», dijo.

La foto en cuestión es una de Nuria Roca y Juan del Val que les fue tomada para un reportaje en una revista de moda, hace diez años, donde ambos se miran muy cómplices y seductores. «Esta foto bien merece una fecha… Enero de 1999. Maleta en mano. Amor y deseo. Vivir juntos. Una habitación de hotel. ¡Y una provisionalidad que dura 25 años!. Gracias a Chus Gutiérrez por esta foto que nos hizo hace 10 años (…) Creo que es la mejor que tenemos», escribió la presentadora en la publicación.

Los comienzos de Nuria Roca y Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val se conocieron en 1998, cuando ella trabajaba en el concurso de televisión Waku Waku, de Televisión Española. El escritor, que entonces trabajaba para una revista, quedó prendado de ella y habló con los directores del medio para poder entrevistar a Nuria, ya que «le parecía una gran profesional». «Cuando la vi pensé que era la chica más guapa que había visto nunca», dijo en una entrevista en El Hormiguero. «Al final la llevé yo al aeropuerto y voló en el último avión a Valencia».

Desde entonces, ambos se hicieron inseparables. Tanto, que apenas dos años después de conocerse, la pareja pronunció el Sí, quiero en una ceremonia que tuvo lugar en El Puig, en Valencia, tierra de la que es la presentadora; y que reunió a más de trescientos invitados. En 2002, ambos anunciaron que estaban esperando su primer hijo, al que llamaron Juan. «Es un niño buscado. Desde que nos casamos estábamos esperando este momento y ahora ya ha llegado», contó la televisiva en el momento en que trascendió el embarazo. Tras él llegaron Pau y Olivia.