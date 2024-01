Nuria Roca opina del último conflicto vecinal de Tamara Falcó y da la última hora de Genoveva Casanova

Nuria Roca es una de esas personas que habla a las claras y no suele esconderse a la hora de decir lo que piensa. Es por eso que para cualquier redactor es un gusto enorme poder charlar con ella. Atiende a la prensa sin malas caras y trata de dar su opinión sincera, sin ambages ni rodeos, pero siempre hasta donde pueda contar. Una nueva exhibición de esa cercanía la ha dado en una charla que ha tenido en exclusiva con la agencia de prensa Gtres.

Nuria Roca, en su último evento / Gtres

La presentadora de La Roca tenía agendado un evento de presentación de un cosmético facial femenino para el que es imagen. Aprovechando que el día en Madrid se ha tornado en primaveral, la comunicadora ha lucido un vestido de manga larga y estampado floral, combinado con botines a juego. Como mejor complemento, su sempiterna sonrisa.

Encima de la mesa había varios nombres propios que Nuria Roca ha ido liquidando uno por uno. El primero de ellos era el de Genoveva Casanova. La mejicana y la española guardan una buena relación de amistad, por lo que preguntarte por ella siempre es apetecible, a sabiendas de que su boca está sellada, como leal amiga que es. Sin embargo, hacer el intento es casi obligatorio. Sobre todo, después de las últimas noticias que aseguran que Genoveva y Federico habrían iniciado su romance hace dos años acudiendo juntos a cacerías privadas en Trujillo (Cáceres) según cuenta Pilar Eyre.

Genoveva Casanova en Madrid / Gtres

¿Dónde y cómo está Genoveva? Le trasladan esa pregunta a Nuria Roca, quien responde con honestidad, pero dejando la sensación de que no cuenta todo lo que sabe: «Sé poquito. Como dicen en los toros, está tapada. Estará pasando este trámite de la manera más discreta. ¿La portada? La viví como todo hijo de vecino, diciendo ‘ostras’. Me he comunicado con ella y ya está, sé que está bien».

Otro nombre de rabiosa actualidad es el de Juan Ortega. El diestro ha roto este miércoles su silencio en una entrevista con Carlos Herrera. En ella ha desgranado su ruptura con Carmen Otte a pocos minutos de casarse y ha dado sus explicaciones. Juan del Val y Nuria Roca lo conocen bien-estaban invitados a la boda- y por ello la presentadora lo defiende: «Él tomó una decisión. Es muy coherente y consecuente en sus actos y así lo ha vivido y lo ha creído. Los dos se respetan y se quieren muchísimo porque sin amor no hay respeto. Lo viví con sorpresa, pero cuando uno toma una decisión así es por algo».

Núria Roca y Juan del Val en la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva / Gtres

El tercer nombre propio es el de Tamara Falcó. Nuria y la hija de Isabel Preysler comparten programa (El Hormiguero) pero eso no le sirve a Roca para enterarse de todo lo que pasa en la vida de la socialité. Por ejemplo, no tenía ni idea de la última polémica vecinal que ha vivido la marquesa. Según algunas informaciones, hay una vecina que se queja de que Tamara Falcó no es lo suficientemente pulcra con sus mascotas. No obstante, a la periodista le cuesta creérselo.

Por último, Nuria Roca se ha vuelto a reafirmar en su opinión sobre la polémica de la actriz Itziar Ituño, después de que ésta se posicionase a favor de la liberación de presos de ETA: «La libertad es eso. Cada uno es libre de opinar lo que piensa políticamente, posicionarse o no. Y las críticas también son libres», dijo hace unos días. Una postura que sigue manteniendo.