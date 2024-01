La pulsera de lujo que une al rey Federico y Genoveva Casanova

Dentro de unos días se cumplirán tres meses desde que salieron a la luz las polémicas imágenes de Federico de Dinamarca junto a Genoveva Casanova en Madrid. Pasearon juntos por el parque de El Retiro, zona en la que la mexicana tiene su vivienda, concretamente en el barrio de Los Jerónimos. También disfrutaron de la gastronomía de la capital en El Corral de la Morería, un enclave pintoresco que destaca por los espectáculos, en directo, de flamenco y tras la velada pasaron la noche en el domicilio de la ex de Cayetano Martínez de Irujo. Poco después, el 31 de diciembre, la reina Margarita anunció durante su tradicional discurso de Año Nuevo que abdicaría en favor de su primogénito. Finalmente, el 14 de enero, Federico X se convirtió en el rey de los daneses.

Genoveva Casanova en Madrid / Gtres

Cobra importancia este día, no solo por el acontecimiento histórico, sino porque ha salido a la luz un detalle que se pasó por alto y que, ahora, cobra un mayor significado. Estamos hablando de uno de los accesorios que lució el rey danés en su gran día.

Federico de Dinamarca en el día de su proclamación como Rey / Gtres

Una misteriosa pulsera

Paloma Barrientos habló sobre este entramado en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, donde contó que la relación de los protagonistas de esta historia es la siguiente. «Federico había tenido otras historias, pero no importaban, pero si la historia es importante, entonces estás enamorada. Cuando hablo que no fue tonteo os puedo asegurar que fue tal cual», comentó.

«Os doy otro dato. Federico X levanta una mano y lleva una pulsera muy parecida a una que lleva Genoveva. Me fui a su Instagram y ella lleva una parecida. Pero después, el domingo, Federico ya no lleva la pulsera», añadió Barrientos. «La llevas, levantas la mano, se levanta la mano y se ve. Ayer, domingo, ya no la tenía», incidió la periodista. Se trata de un accesorio de piel hecho de manera artesanal de una firma de Copenhague (valorada en más de 2.000 euros).

Federico de Dinamarca / Redes sociales

Federico de Dinamarca y Genoveva siguen estando en contacto

El pasado lunes, 22 de enero, Paloma García-Pelayo contó en exclusiva en Y ahora Sonsoles nuevos datos acerca de la relación que mantienen actualmente el rey de los daneses y Casanova. «Genoveva y Federico están en contacto», aseguró. «La propia Genoveva confirmó que era su amigo. Los amigos, hablan. Los amigos se apoyan. Yo puedo decir que, el hoy rey de Dinamarca apoya en todo a Genoveva Casanova», explicó la comunicadora.

Genoveva Casanova en un evento / GTRES

Asimismo, Genoveva realizó otro movimiento que sorprendió a propios y extraños, y es que ya no tiene su perfil de Instagram activo. Ha querido borrar cualquier vínculo con su pasado para pasar desapercibida en medio de este tsunami mediático.

Por otro lado, Beatriz Cortázar reconoció en Y ahora Sonsoles que se había mensajeado con Genoveva. Algo insólito dado el voto de silencio de la ex concursante de MasterChef Celebrity. «Estoy tratando de desconectar y no hablo con nadie de absolutamente nada, aunque algunos digan lo contrario», habría dicho Casanova a Cortázar.