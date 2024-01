Este fin de semana ha ocurrido un hito histórico en el pueblo danés. Federico X accedió al trono tras la abdicación de su madre, la Reina Margarita, delante de multitud de ciudadanos que dieron la bienvenida a un nuevo reinado que ha dado comienzo rodeado de un sinfín de especulaciones, entre ellas, la situación sentimental del actual monarca. Y es que cabe recordar que hace tan solo unos meses, Federico protagonizó un reportaje bomba junto a Genoveva Casanova que puso en el punto de mira su matrimonio con Mary Donaldson.

Federico X en su coronación/ Gtres

Desde entonces, el blindaje ha sido el mayor aliado de la actriz. Más allá de zanjar los rumores a golpe de comunicado, desmintiendo las informaciones sobre su supuesto affaire con el rey de Dinamarca, lo cierto es que, además, su actitud se ha basado en esconderse de los focos. Como era de esperar, con la celebración de la histórica coronación, Genoveva se ha posicionado como la tercera protagonista de la jornada, ya que todas las miradas estaban puestas en los pasos que podía realizar durante la esperada celebración.

Pues bien. Días después de esta fecha señalada, ha salido a la luz cuál sería el paradero de Genoveva Casanova en medio del vendaval mediático que ha supuesto el reportaje que aparece junto a Federico X y su posterior coronación. Rompiendo con el silencio por el que ha optado la ex pareja de Cayetano Martínez de Irujo, Maribel y Miriam Yebenes han sido las encargadas de desvelar dónde se encuentra la protagonista de esta trama. Con motivo de la inauguración de su nuevo centro de belleza, ambas hablaron de la lista de clientes más fieles que mantienen, entre los que destacan rostros muy conocidos del país como Isabel Preysler y, casualmente, Genoveva Casanova.

Genoveva Casanova con el rostro serio / GTRES

Como no podía ser de otra manera, los reporteros encargados de cubrir el evento les preguntaron por el paradero de esta última y, sin más miramiento, confirmaron que se encontraba en el extranjero: «Creo que no está en España. Me parece que está en México. En el momento que pueda nos acompañará y vendrá a visitarnos y a conocer el nuevo centro», explicaban. Sin entrar en más detalles, preferían no revelar cuándo ha sido la última vez que hablaron con ella, desmarcándose así de la polémica en la que está envuelta su clienta desde el pasado 8 de noviembre.

Estas declaraciones coindicen con las aportadas por El Confidencial, quienes aseguraron que los días previos y el día en cuestión de la coronación, Genoveva se encontraba en su país natal (México) rodeada y arropada por toda su familia y amigos. Este viaje vuelve a sentenciar la idea que mantiene la actriz de desaparecer de la escena pública hasta nueva orden, dejando a un lado su habitual participación en formatos de la pequeña pantalla y su presencia en diferentes eventos significativos de la profesión.