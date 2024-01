Primeras palabras de Genoveva Casanova tras el escándalo con Federico de Dinamarca

«El paradero de Genoveva sigue siendo una de las grande incógnitas porque ella no quiere decir dónde está (…) Ella lo que sí me aclara es que ha optado por una desconexión no solo informativa, sino yo diría casi de salud. Ella no está hablando con nadie. Su única persona de confianza es su ex marido Cayetano y sus hijos. Ha optado por el silencio, aunque no creo que sea su mejor aliado, debería salir a hablar para normalizar la situación», ha añadido Cortázar de propia voz. Unas palabras que coinciden con las informaciones que, en los últimos días, han visto la luz acerca de la salud de Genoveva; pues según ha trascendido, la ex concursante de MasterChef Celebrity estaría «muy delicada» y en seguimiento médico.

Es digno de mención aquí, que Casanova sufrió una embolia pulmonar que a su vez le causó un infarto pulmonar y un derrame, el pasado verano, que la mantuvo durante varias semanas ingresada de urgencias. «Un tromboembolismo pulmonar que me causó un infarto pulmonar, un derrame y daño en uno de los ventrículos del corazón», explicó la empresaria.

Genoveva Casanova recibió la invitación para asistir a la coronación de Federico X

Fue hace escasos días cuando el pueblo danés vivió un hito histórico en su país a razón de la abdicación de la Reina Margarita II de Dinamarca en favor de su hijo, Federico X. Los ciudadanos, fueron testigos del adiós de la soberana a un trono que ha ocupado durante más de cinco décadas, siendo la monarca viva con el reinado más largo de Europa y la única reina reinante del mundo, tras la muerte de Isabel II. Todos excepto ella: Genoveva Casanova. Y eso que tenía invitación para estar presente en el evento.

En las últimas horas, se ha conocido que Genoveva Casanova recibió, de manera no oficial, una invitación para participar en la ceremonia de proclamación de Federico de Dinamarca. Fue el medio danés más destacado del país escandinavo Ekstra Bladet, el que ofrecío a la empresaria vivir tal día.

«Querida Genoveva, a pesar de ser buena amiga de nuestro príncipe heredero, últimamente nos ha sido difícil ponernos en contacto contigo. Tan solo quisiéramos asegurarnos de que has escuchado la gran noticia: el domingo Federico será coronado como Rey de Dinamarca. Si él todavía no te ha invitado al gran evento, queremos tener la oportunidad de hacerlo. Ven a Copenhague o mejor dicho, vuelve. Y es que gracias a Instagram ya sabemos que has estado por aquí (…) Esperamos que quieras intervenir. En el inconcebible supuesto de que no te ofrezcan instalarte en una de las numerosas habitaciones de los palacios y castillos de la Casa Real danesa, te conseguimos un sitio para pasar la noche. También organizamos tu traslado al aeropuerto, pero no podemos asegurarte que sea en un vehículo de la Embajada», rezaba el convite.