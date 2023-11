El plan de Federico de Dinamarca sin Mary que lo vincula (aún más) a Genoveva Casanova

Federico de Dinamarca ha reaparecido, este jueves, en los bosques de Gribskov, en el noreste de la isla de Selandia, en Dinamarca, con motivo de la tradicional cacería que organiza la Casa Real danesa con la llegada del otoño. Una jornada muy distendida bajo la lluvia y el aguanieve propio del país escandinavo, que ha estado marcada, eso sí -e inevitablemente-, por la ausencia de Mary Donaldson y la amistad de Federico con Genoveva Casanova.

Y no es para menos dado el lugar. Tal y como contó Susanna Griso en Espejo Público tras ver la luz las imágenes de Federico y la ex de Cayetano Martínez de Irujo disfrutando de unos días en Madrid, con visita al parque del Buen Retiro y al Museo del Prado de la capital, incluido; ambos se conocieron en una de estas cacerías. «La conexión viene de las cacerías, me he enterado en las últimas horas por el entorno de Genoveva. Hay unas cacerías que, para poder asistir a ellas, tienes que pagar mucho dinero. Y están todos los royals, los hijos de las grandes familias. Se organizan en Dinamarca, Alemania y Austria. Son fines de semana, el presupuesto es como uno de tres meses de cualquiera (…) Y ahí se han conocido. A Genoveva le gusta mucho, asiste con frecuencia», contó la periodista.

Federico de Dinamarca en una jornada de caza / @detdanskekongehus

En las imágenes difundidas de la jornada, Federico, aparece, sea como fuere, de lo más sonriente y tranquilo, ataviado con un chándal de camuflaje al que ha añadido un chaleco verde, y un gorro para hacer frente a las altas temperaturas.

Blindaje total a Federico y Mary de Dinamarca

A diferencia de lo que suele ocurrir en otras ocasiones, esta vez, la Casa Real danesa ha prohibido la presencia de los medios de comunicación en el lugar para blindar, quizás, la figura de Federico y evitar cualquier pregunta sobre su vida personal. Y podría ocurrir lo mismo con Mary. La condesa de Monpezat y princesa heredera consorte de Dinamarca no ha hecho presencia en ningún acto oficial -a excepción de en el día de la jura de la Constitución de su hijo Christian-; desde que, el pasado miércoles, un día después de que se publicaran las polémicas imágenes, se despidiera de los Reyes Felipe VI y Letizia, que viajaron a Dinamarca como respuesta a una invitación expresa de Su Majestad la Reina Margarita, que no había podido llevarse a cabo desde la coronación de Don Felipe en 2014.

Pero nada queda ahí. Al margen de lo anterior, llama la atención que en las imágenes antes citadas, no aparezca ningún animal o presa abatida durante la cacería. Lo que se podría traducir en una clara intención de la institución de evitar las críticas que suele recibir la Casa Real por parte de asociaciones en defensa del bienestar de los animales como PETA y sumar más polémicas a sus cimientos.

La postura de la Reina Margarita

En la cacería tampoco ha estado la Reina Margarita que se encontraba en el Castillo de Fredensborg donde, esta noche, ofrecerá un brindis por «los buenos cazadores». Un gesto que llegará casi al tiempo que lo han hecho los rumores que apuntan a que Margarita podría haber tenido en sus manos evitar el escándalo de su hijo con Genoveva a cambio de 25.000 euros.

«Hay un rumor creciente de intento de transacción comercial de un cuarto de millón de euros que Margarita no ha querido pagar, no por falta de dinero, sino porque no quiere. Como Margarita ha dejado claro que va a controlar su sucesión, es evidente que ella no quiere a sus hijos como sucesores. Al pequeño lo ha apartado, y esta historia con Federico, ¿crees que si quisiera al heredero no hubiera pagado ese dinero después de negociarlo?», ha apuntado el periodista Federico Jiménez Losantos, en Es la mañana de Federico.