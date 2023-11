Es miércoles y eso significa que las revistas del momento de la crónica social de nuestro país lanzan sus números semanales contando las novedades más candentes del papel cuché. En Lecturas encontramos la complicada situación económica por la que está pasando Genoveva Casanova. La publicación asegura que los 3.000 euros del alquiler de su vivienda los paga su ex marido, Cayetano Martínez de Irujo. Asimismo, no tiene bienes que figuren a su nombre y sus empresas no registran ninguna actividad desde hace años. Por lo tanto, su principal fuente de ingresos ahora mismo es el trabajo que realiza con las diferentes marcas.

Su nombre vuelve a la actualidad después de que salieran a la luz una serie de imágenes en las que aparecía paseando por Madrid junto a Federico de Dinamarca, marido de Mary Donaldson. Por otro lado, Jorge Javier Vázquez da su opinión en su columna sobre el estreno de Sálvese quien pueda, espacio que se puede ver en Netflix y que protagonizan los que fueron los propios colaboradores de Sálvame; Belén Esteban, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés, María Patiño y Terelu Campos. En otra línea de asuntos, el citado medio publica un reportaje en el que se puede ver a Iñaki Urdangarin muy unido al hijo de su pareja actual, Ainhoa Armentia. Juntos salen a montar en bicicleta mientras derrochan complicidad a raudales.

La revista Diez Minutos hace un repaso por algunos de los personajes que están acaparando distintos titulares en los medios de comunicación. Protagonizan su portada; Lara Dibildos, que atraviesa una complicada situación después de que se destapara la detención de su ex, Cándido Conde-Pumpido, acusado por una presunta agresión sexual por la que fue puesto en libertad; Carmen Borrego, que asistió, orgullosa, al bautizo de su nieto y Miguel Ángel Muñoz, junto a su pareja Laura.

¡Hola! tiene como protagonista a Shakira, quien se encuentra en Sevilla para asistir a los Latin Grammy que se celebran este próximo jueves en la ciudad hispalense. Asimismo, el magacín del saludo tiene las imágenes del momento: Genoveva Casanova en San Sebastián. Enclave hasta el que se ha desplazado para evadirse del foco mediático tras su escándalo con Federico de Dinamarca.

Y, por último, Semana, que cuenta con imágenes exclusivas de Sonsoles Ónega con su pareja, y una delicada novedad en relación a la salud de Miguel Bosé, que se somete a una complicada operación. Asimismo, la publicación repasa la situación actual de Chenoa tras su reciente separación de su marido, Miguel Sánchez Encinas, con quien se casó hace poco más de un año en Mallorca. Los problemas de la convivencia sería uno de los motivos por los que la cantante y el urólogo han puesto su matrimonio en stand by.