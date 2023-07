Arranca con fuerza el mes de julio y son muchos los rostros conocidos de nuestro país que han aprovechado para disfrutar de unos días de descanso. Esta primera semana, las revistas ofrecen varios reportajes con imágenes de figuras destacadas del panorama nacional de vacaciones, como es el caso de Ana Rosa Quintana. La idílica boda de David de Gea y Edurne acapara páginas en diferentes revistas, en las que el presunto distanciamiento entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia.

Semana lleva a portada la boda de Edurne y De Gea en Menorca, con un amplio reportaje con las mejores imágenes del enlace y la preboda, en uno de los enclaves más idílicos de la isla. Completan la cubierta dos exclusivas, por un lado, todos los detalles del nuevo amor de Lara Dibildos, que recupera la ilusión tras la muerte de su madre, Laura Valenzuela, así como los datos que apuntan a un distanciamiento entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. Según mantiene la revista, hace tres meses que no se les ve juntos y ella se ha marchado de vacaciones con su familia a Alicante. Aunque no se ha confirmado que la pareja haya roto -quizás se trate solo de una distancia prudencial de cara al divorcio con la infanta Cristina-, lo que sí está claro es que las cosas entre ellos no son como antes.

En Lecturas, Edurne y De Gea también ocupan la parte central de la portada, tras su romántica boda en Baleares, a la que acudieron amigos y familiares de la pareja. No obstante, la revista completa su primera plana con dos temas exclusivos, sobre Asraf y Carmen Borrego. La hija menor de María Teresa Campos se sincera con Lecturas en uno de los momentos más complicados de su vida, tras la cancelación de Sálvame y asegura que le da pena ver cómo está su madre. Por su parte, Asraf, que acaba de regresar de Honduras, se muestra tajante sobre su relación con Isa Pantoja y sostiene que quiere casarse con la hija de Isabel Pantoja y ampliar la familia.

En Diez Minutos se publican las primeras fotografías de Ana Rosa Quintana, disfrutando de una escapada con su marido a Ibiza. La periodista ha aprovechado para desconectar unos días, consciente de que este año tendrá que modificar sus vacaciones a consecuencia de las Elecciones Generales. Un breve descanso en uno de sus destinos preferidos, para coger fuerzas para las próximas semanas. Diez Minutos dedica también parte de sus páginas a la boda de Edurne y De Gea y ofrece una entrevista con Nieves Herrero, tras la reciente polémica por el libro sobre Tita Cervera.

Por último, en ¡Hola!, Victoria Federica y su amiga, Rocío Laffón posan como auténticas modelos para la portada de la revista y hablan de su amistad y sus planes de futuro. La boda de David de Gea y la cantante Edurne y la del futbolista Courtois completan la primera plana de la revista.