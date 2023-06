Nieves Herrero ha presentado en Madrid la biografía de la baronesa Thyssen en medio de la polémica por el plantón de Carmen Cervera al proyecto, después de varios años de trabajo, conversaciones y reuniones que han dado como resultado una biografía novelada sobre la vida de la madre de Borja Thyssen. Según ha contado la propia Nieves Herrero, está completamente desolada por este inesperado giro de guion que nunca podría haber imaginado. «Me quedé en shock. Yo creo que no me he recuperado», aseguró hace unos días la periodista, que recalca que no entiende lo que ha pasado, sobre todo porque la relación entre ambas ha sido muy fluida en este tiempo.

Tal como ha trascendido, la baronesa Thyssen podría estar pensando en demandar a la autora. Sin embargo, Nieves Herrero está tranquila, es más, esta misma semana ha contado con el apoyo de numerosos compañeros de profesión y amigos, que no han dudado en ponerse de su lado en este complicado momento. Entre ellos no han faltado Norma Duval, José Luis Balbín, Jaime Peñafiel, Mariló Montero, Agustín Bravo o Irma Soriano, que han acompañado a la escritora. Según ha contado ella misma, a pesar de todo, ya está pensando en su nuevo proyecto y ha vestido de blanco en esta ocasión como guiño a Carmen Cervera, ya que es uno de los colores a los que más recurre la aristócrata.

Norma Duval ha sido una de las personas que no ha faltado a la cita y se ha mostrado muy cariñosa en todo momento con la escritora, pero ha preferido mantenerse al margen del desencuentro entre ambas mujeres: «No voy a entrar en ninguna polémica, pero espero que todo se solucione, que las aguas vuelvan a su ser. Tengo un cariño enorme a Nieves y tengo un cariño enorme a Carmen», ha dicho.

A pesar de que no es una situación fácil para la escritora, lo cierto es que la periodista ha podido sentirse muy arropada, especialmente por varias de sus compañeras de la etapa en la que trabajaba con Jesús Hermida. A la espera de ver cómo evoluciona la situación, Nieves Herrero ha declarado que no ha ocurrido nada entre ella y la baronesa Thyssen y que está deseando volver a verla: «No soy nada rencorosa, me gusta vivir tranquila, quiero a la gente y ya estoy pensando en otra novela», ha dicho Nieves Herrero, que ha comentado que a Carmen Cervera «le hace falta el sentirse querida, está como en un palacio de cristal».