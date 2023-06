La biografía de la baronesa Thyssen escrita por Nieves Herrero ya está en todas las librerías, aunque la protagonista de ella no haya querido formar parte del proyecto. Si bien es cierto que fue la aristócrata la que se puso en contacto con la escritora para plasmar la verdad de su vida en papel, finalmente se ha retirado de la aventura sin dar un por qué. Han sido tres los años en los que la autora del libro ha estado recabando información, apuntando todas las palabras de la que consideraba una amiga y visitando su hogar para meterse de lleno en la escritura. Tres años que han finalizado con una relación rota y una demanda por medio. Y ahora se han sabido los motivos.

Nieves Herrero está desolada al no entender este giro de guion que nunca se imaginó. Sin embargo, ha querido seguir adelante con un proyecto que le ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. Hoy, se ha sentado en el plató de Fiesta para hablar de su nuevo hijo en forma de libro y volver a poner sobre la mesa este distanciamiento con Tita Cervera que, a día de hoy, no logra comprender. Un asunto en el que ha intervenido Aurelio Manzano para desvelar la contestación de la baronesa Thyssen y los motivos que ella ha presentado al periodista. «Ella estaba muy contenta al principio con hacer el libro con Nieves, así me lo transmitió. Deja de estarlo, por la información que yo tengo, en el momento en el que tú le presentas los cuatro primeros capítulos», ha comenzado relatando el colaborador de Telecinco.

Al parecer, según ha informado, la viuda del barón se da cuenta de que no está de acuerdo con lo escrito sobre ella y su pareja en ese comienzo del libro, por lo que toma la drástica decisión de no continuar con el proyecto acordado y romper así el contrato que le unía a la escritora. «No se ve reflejada en la novela, que no es la forma de hablar ni de ella ni del barón y en ese momento te dice que no quiere seguir con el libro. Sus abogados, por lo que yo sé, mandan un documento a la editorial diciendo que ella no quiere seguir con esto», ha zanjado el periodista.

Aún así, Nieves Herrero no recibe ninguna llamada de la baronesa, con quien pensaba haber establecido una relación más allá de lo profesional. Deja de verla, de comunicarse con ella y tan solo recibe el portazo de un proyecto en el que se ha entregado en cuerpo y alma. Y, contra todo pronóstico, decide seguir para adelante y publicarlo el pasado 15 de junio. Un movimiento que no sienta nada bien a Tita Cervera, que pone el asunto en manos de sus abogados. «La baronesa tiene la intención de demandar, va a ver el libro, lo va a leer con sus abogados para ver si en el contenido del libro hay algo que sea querellable», ha sentenciado Aurelio Manzano. Un final que la escritora nunca imaginó y que probablemente la lleve hasta la justicia.