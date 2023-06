Nieves Herrero presenta las memorias de Tita Cervera con una inminente amenaza de demanda

Ha llegado el día. Tras más de tres años de duro trabajo de documentación, escritura y hemeroteca, Nieves Herrero ha presentado oficialmente, este miércoles 14 de junio, el libro La Baronesa, una vida de novela. Una obra donde se plasma a la perfección los capítulos más emblemáticos de la vida de Tita Cervera. En un principio, fue la propia protagonista la que pidió a la periodista hacerse cargo de este proyecto literario, un plan que parece haberse truncado por el camino. Durante muchos meses, la comunicadora y la coleccionista estuvieron reuniéndose para dar forma a las más de setecientas páginas que componen las memorias con el objetivo de que el 23 de abril, coincidiendo con Sant Jordi y con el 80 cumpleaños de la Baronesa, estuviera disponible en todas las librerías del país.

Todo iba como lo planeado hasta que, de un día para uno, Carmen Cervera anunció que había decidido escribir sus memorias por sus propios medios, un movimiento que dejaba entrever la existencia de ciertos desencuentros entre ambas, los cuales habían desencadenado en la ruptura de este compromiso profesional. Pese a este giro, la periodista decidió continuar con las memorias que había comenzado a escribir y, aunque se retrasó la fecha de publicación pensada en un principio, Herrero ha conseguido terminar y poner en venta su última obra.

Para que todos los lectores entendieran el contexto de este conocido «desencuentro», Nieves Herrero ha confesado esta misma mañana, en la presentación oficial del libro, el momento en el que todo cambió: «Una vez que dio el visto bueno a las fotos retocadas para que no aparecieran cigarrillos en ninguna de sus manos, ya no volví a verla», explicaba. Proseguía recordando el momento de «shock» que vivió cuando se enteró que había decidido escribir ella misma sobre su vida: «Me ha afectado mucho, muchísimo. He querido reaccionar y pensaba: ‘Nadie me puede callar, nadie me puede prohibir escribir sobre una persona que es pública’. Y es lo que he hecho», decía, añadiendo que siempre tendrá mucho respeto a Carmen Cervera ya que es una figura de vital relevancia en el mundo del arte. De hecho, de acuerdo con estas últimas palabras, en la página de agradecimientos, la periodista menciona a Tita Cervera pese a todo lo vivido en los últimos meses: «A la baronesa, a pesar de todo», escribe.

Aunque parece que las discrepancias entre ambas no han impedido que salgan a la luz estos capítulos, Aurelio Manzano ha sorprendido esta misma mañana, mientras que Nieves Herrero presentaba las sonadas memorias, con una noticia que, sin duda, no ha dejado indiferente a nadie. El colaborador de Espejo Público ha desvelado en este mismo programa las intenciones que tendría la baronesa Thyssen tras lo ocurrido: «He hablado con los abogados y sus palabras son, más o menos, que no es su biografía y que no tiene su permiso para publicarlo», decía.

Por otro lado, manifestaba que entre los planes de la coleccionista estaría la posibilidad de interponer una demanda: «No se sabe en estos momentos por donde va a ir conformada la demanda porque tendrán que ver el libro, pero su intención es demandar», decía. Las palabras de Manzano han tenido una rápida reacción por parte de la periodista, quien sostenía que independientemente de la intención que pueda tener la baronesa, «otra cosa es lo que se vaya a encontrar tras ella».