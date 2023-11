Desde hace casi una semana, el príncipe Federico de Dinamarca se encuentra en el punto de mira. El pasado martes por la tarde, en medio del viaje de Estado de los Reyes don Felipe y doña Letizia al país nórdico, en España saltó la noticia de la publicación de un reportaje en el que se veía al heredero de la Corona paseando por Madrid en compañía de Genoveva Casanova. Unas imágenes en las que Federico y la mexicana disfrutaban de una velada en la capital, tras la cual, el hijo mayor de la reina Margarita se quedó en el apartamento de la ex de Cayetano Martínez de Irujo.

Federico de Dinamarca en una imagen reciente. / Gtres

Ante el revuelo ocasionado por el reportaje, desde la Casa Real de Dinamarca han respondido a los periodistas que han preguntado por la visita de Federico a Madrid, cuando su mujer se encontraba en Nueva York, y se han desmarcado de la información, recalcando que no hacen comentarios sobre la vida privada de los miembros de la Familia Real. De hecho, han optado por la normalidad y han continuado con la agenda oficial como si nada, incluso publicando algunos posts en las redes sociales en los que, curiosamente, se ha enfatizado la imagen del príncipe con su alianza de boda. Sin embargo, en los medios daneses sí que se han hecho eco de la noticia, tildando la visita del heredero a Madrid como un auténtico escándalo.

Los escándalos del príncipe

No es, ni mucho menos, la primera vez que el hijo mayor de la reina Margarita está en el punto de mira por un comportamiento que podría no ser el más adecuado. No obstante, lo cierto es que, en los últimos años, Federico había mantenido una actitud más moderada, tanto que en los corrillos de prensa daneses se criticaba más a su mujer, Mary Donaldson, por sus viajes a Australia.

Federico de Dinamarca en una imagen de archivo. / Gtres

Sin embargo, a lo largo de su vida, el príncipe ha protagonizado numerosos escándalos. Por ejemplo, hubo una época en la que se le conoció como el ‘príncipe Turbo’, debido a que en la Nochevieja de 1992 fue detenido con su entonces pareja, la modelo Malou Aamund por conducir a toda velocidad y con un elevado nivel de alcohol en sangre. Tal fue el escándalo que incluso en el Parlamento danés llegaron a plantear si estaba capacitado para reinar, o si debía renunciar al trono. Finalmente, desde la Casa Real pidieron disculpas y se optó por mandarle a estudiar fuera, a Harvard, para intentar calmar los ánimos.

Tiempo después, el príncipe se enamoró de una modelo de ropa interior, Katja Storkholm, pero la Familia Real consideró que no era apropiada para ser la futura reina, así que tuvo que ceder a las presiones de su madre. Tampoco resultó conveniente la relación del heredero con María Montell, una conocida cantante con la que estuvo aproximadamente un año. Quizás por eso, cuando llegó a su vida la australiana Mary Donaldson, a la reina Margarita no le pareció tan mal.

Federico de Dinamarca en una imagen de archivo. / Gtres

La sombra de la infidelidad

A pesar de que en el año 2004 el hijo mayor de la reina Margarita sentó la cabeza junto a la australiana, esto no fue suficiente para librarse de polémicas, como ha ocurrido ahora, cuando la pareja está a punto de celebrar 20 años de matrimonio.

En 2008, cuatro años después de su boda en Copenhague, una revista publicó una fotografía del príncipe besando a una mujer morena en una salida nocturna en la capital. Por su esto no fuera suficiente, en 2017, otra revista acusó al hijo de la reina Margarita de haber engañado a su esposa y de haber desembolsado una importante cantidad para silenciarlo.

La princesa Mary tampoco ha estado exenta de polémicas. Más allá de sus frecuentes viajes a Australia, lo más sonado ha sido su relación con su cuñado, el príncipe Joaquín. Hace algunos años se publicó una fotografía en la que se veía a Joaquín bailando con Mary y tan cerca de ella que casi podía besarla. Se dijo entonces que el hermano de Federico había bebido más de la cuenta pero, lo cierto es que se dispararon los rumores de que estaba enamorado de ella. Especulaciones que se incrementaron cuando Joaquín se casó con Marie Cavallier, muy parecida físicamente a su cuñada y con un nombre similar. La relación entre las ambas nunca ha sido buena.