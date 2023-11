La paradójica estrategia de Federico y Mary de Dinamarca tras la polémica

Desde que hace unos días saltara la noticia de la publicación de unas imágenes del príncipe Federico de Dinamarca paseando en Madrid junto a Genoveva Casanova, tanto en España como en otras partes del mundo, el tema se ha convertido en uno de los más comentados. Sobre todo, en el país nórdico, donde la publicación del reportaje coincidió con la visita de Estado de los Reyes don Felipe y doña Letizia.

Como era de esperar, fueron muchos los periodistas que se pusieron en contacto con la Casa Real para recoger la primera reacción oficial tras ver la luz el reportaje, pero desde el departamento de comunicación aseguraron que no comentaban detalles de la vida privada de los miembros de la Familia Real. Sin embargo, varios medios daneses se han hecho eco de la información y han puesto en el punto de mira a la mexicana. Además, las últimas apariciones públicas de Federico y Mary han sido analizadas hasta el mínimo detalle, hasta el punto de que se ha apuntado cierta distancia en la pareja.

Unidad frente a los daneses

A pesar de que ni el príncipe ni su esposa se han pronunciado directamente sobre el tema, por el momento no han alterado sus compromisos oficiales y han participado en todos los actos previstos en estos días, en plena vorágine por el reportaje. Poco después de la marcha de los Reyes don Felipe y doña Letizia de Dinamarca, la Casa Real aprovechaba para compartir en sus redes sociales un significativo post, en el que se promociona la Royal Run. Se trata de un evento en el que la Familia Real siempre participa y aprovecha para compartir tiempo con el resto de los ciudadanos.

En el vídeo que la Casa Real ha publicado en las redes sociales aparecen imágenes de este evento de años anteriores y se busca animar a toda la población a que participe en la cita. Un post en el que destaca el buen humor y la alegría que muestra el heredero de la Corona en un momento, sin duda, complicado para él a nivel de pareja. No obstante, con este post, la Casa Real deja claro que no tiene intención de dar más importancia al reportaje y que va a continuar con sus actividades con normalidad. Sin embargo, algo que ha llamado mucho la atención es que al principio del clip, Federico saluda con la mano, dejando a la vista su alianza, como un simbólico gesto de su compromiso matrimonial. Un vídeo en el que, por cierto, también se recogen unas declaraciones de Mary de Dinamarca que, por supuesto, se espera que participe en el evento.

Agendas separadas

Más allá de esta reaparición virtual, el príncipe también participó en un compromiso en solitario este jueves, en una visita al Parque de investigación DTU Science. Una cita en la que no le ha acompañado su esposa, aunque no va a ser la única. Sea fruto de la casualidad o no, lo cierto es que, en las próximas semanas, la pareja va a mantener agendas por separado, a no ser que haya algún cambio.

Según han confirmado fuentes oficiales, al menos hasta finales de este mes, no veremos juntos a Federico y a Mary en actos oficiales, salvo algún compromiso nuevo de última hora. Se espera que la princesa retome su agenda en la semana del 20 de noviembre, mientras que Federico sí que tiene varios actos tanto en los próximos días, como hasta final de mes. Lo que no se sabe es si les veremos en alguna salida privada, para reforzar la imagen de unidad y dar carpetazo a las recientes especulaciones.