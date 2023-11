No se habla de otra cosa. La crónica social a nivel internacional era sorprendida bien entrada la tarde del martes, 7 de noviembre, cuando comenzaron a circular informaciones acerca de unas impactantes imágenes que apuntaban de manera directa a Federico de Dinamarca y a Genoveva Casanova. Unas fotografías que vieron la luz de manera parcial ese mismo día cuando Lecturas adelantó su portada. Sin embargo, no fue hasta horas después cuando se pudieron ver al completo en un reportaje en el que desgranaron cómo fue el encuentro entre el heredero danés y la ex de Cayetano Martínez de Irujo. Pasearon por los jardines de El Retiro, cenaron en un conocido restaurante y de madrugada regresaron juntos a casa de Casanova, situada en el barrio de los Jerónimos. Episodio que sigue generando un gran revuelo mediático.

Federico de Dinamarca y su mujer Mary el día que salieron a la luz las imágenes del heredero danés / Gtres

En medio de todo este entramado, que ha hecho tambalear los cimientos de la Corona danesa, son muchos los que señalan a la mexicana como la persona que ha filtrado aquella cita, ya que insinuan que fue ella quien llamó a los medios de comunicación para que les pillaran in fraganti. La prensa danesa, que también se ha hecho eco de lo sucedido así lo considera. Sin embargo, se conoce la versión real de toda esta historia que tiene un denominador común: un hecho fortuito. Sandra Aladro, periodista y directora de la Agencia de Noticias Gtres ha detallado en Vamos a ver cómo se sucedieron los hechos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

«Todo lo que acabamos de leer en la prensa danesa o aquí en algunos medios no dejan de ser especulaciones», ha comenzado diciendo. «Yo me senté aquí ayer a dar la información y la información es que se produce un encuentro fortuito», ha proseguido la periodista, recalcando que la prensa no tenía conocimiento de que se iban a encontrar a Genoveva y al heredero al trono danés. Aladro ha contado que un fotógrafo que estaba trabajando por la zona capta la escena. «Eso a los que trabajan en la calle (hace referencia a los paparazzi) les ha pasado algunas veces. Nos gustaría que nos pasarán muchas más, pero a veces la suerte está de tu parte. Todo lo demás no es información. Todo lo demás es especulación. La información es esta», ha sentenciado, confirmando así que no se filtró ningún tipo de dato a los medios.

La periodista Sandra Aladro en ‘Vamos a ver’ / Telecinco

Por otro lado, y en la línea de lo anterior, la propia Genoveva Casanova emitió un comunicado al publicarse la noticia, asegurando que no mantiene ningún tipo de relación «romántica» con el marido de Mary de Dinamarca. «Cualquier afirmación de este tipo no solo falta completamente a la verdad sino que tergiversa los hechos de manera mal intencionada. Esto ya está en manos de mis abogados, quienes se ocuparán de las gestiones pertinentes para proteger mi derecho al honor, la verdad y la intimidad», se pudo leer en el escrito. Con este paso al frente, Genoveva demuestra que no está detrás de ninguna filtración, ya que ha dejado este asunto en manos de su equipo legal.

A su vez, la Casa Real danesa también se pronunció al respecto. «Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero», rezó el texto de la misiva.