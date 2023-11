Este martes por la noche, toda la atención estaba puesta en Dinamarca. Más allá de que los Reyes don Felipe y doña Letizia se encontraban de viaje de Estado en el país, eran los príncipes herederos, Federico y Mary, los que acapararon el interés de los medios. El hijo mayor de la reina Margarita había sido fotografiado durante un reciente viaje a Madrid junto a uno de los rostros más conocidos de nuestro país, Genoveva Casanova.

La revista Lecturas adelantaba su portada para mostrar las primeras imágenes que confirmaban este encuentro. Una primera plana en la que se podía ver al heredero y a la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo por la noche en Madrid, paseando juntos. Tal como explicó Luis Pliego, director de la citada publicación, durante una intervención en TardeAR, Genoveva y el príncipe Federico habían disfrutado de una jornada turística en la capital, un paseo por el parque del Retiro y terminaron el día en El Corral de la Morería. La pareja abandonó el local después de la medianoche, cuando ya no quedaba nadie en el restaurante y se dirigió, junta, a la casa de la mexicana, de donde los fotógrafos vieron salir al príncipe horas después, para volver a Dinamarca.

Federico y Mary de Dinamarca juntos. / Gtres

La curiosa reacción de Mary de Dinamarca

Ha sido este miércoles cuando el reportaje completo, con todas las fotografías y un elaborado texto detallando la cronología de las horas que la ex mujer del conde de Salvatierra y el hijo de Margarita de Dinamarca ha visto la luz. Como era de esperar, ya desde que se conoció la noticia se ha generado un gran revuelo en torno a los protagonistas y, de hecho, la reaparición de los príncipes de Dinamarca junto a los Reyes don Felipe y Letizia este martes por la tarde ha estado marcada por la expectación. Sin embargo, ni Federico ni Mary han hecho declaraciones, al menos, no de manera directa.

El hijo y la nuera de la reina Margarita acudían a una cena organizada por don Felipe y doña Letizia en la Gliptoteca Ny Carlsberg para agradecer la hospitalidad de la Familia Real de Dinamarca en este viaje de Estado. A pesar de que doña Letizia apostaba en esta cita por un vestido de una firma danesa, todas las miradas se pusieron en Federico y Mary. La pareja se mostró sonriente e incluso cariñosa. Cogida de la mano y, en algún momento Federico colocó el brazo por detrás de la cintura de su esposa. La princesa, por su parte, llevó un colgante con la letra ‘F’ que tiene desde hace tiempo y que es un guiño hacia su marido.

Federico y Mary de Dinamarca juntos. / Gtres

Aunque algunos periodistas daneses intentaron preguntar al matrimonio por la publicación de la revista española, no hubo respuesta. Eso sí, varios medios han recogido la información publicada por Lecturas.

La posición de la Casa Real

No suele ser habitual que las casas reales se pronuncien sobre cuestiones de la vida personal de sus miembros y, en esta ocasión, la situación no ha sido muy diferente. Han sido varios los medios y periodistas que se han puesto en contacto con el departamento de prensa de la monarquía danesa, que no ha emitido un comunicado como tal, pero sí ha comentado que no comentan detalles relacionados con la vida privada de los miembros de la Familia Real. No se espera, por tanto, ningún tipo de declaración oficial por parte del príncipe Federico o de su entorno.

El viaje de Genoveva a Dinamarca

Hace apenas un mes que la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo hizo un viaje a Dinamarca, tal como ella misma publicó en sus redes sociales. La mexicana disfrutó de la capital danesa, a la que viajó para asistir a un concierto de uno de sus artistas preferidos, aunque también aprovechó para hacer turismo cultural y visitar el Museo Nacional, donde pudo ver la colección de objetos donada por su bisabuelo.